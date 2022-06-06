https://ria.ru/20220606/zuev-1793512387.html

Верховный суд принял ходатайство Москальковой по делу ректора "Шанинки"

Верховный суд принял ходатайство Москальковой по делу ректора "Шанинки" - РИА Новости, 06.06.2022

Верховный суд принял ходатайство Москальковой по делу ректора "Шанинки"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Верховный суд принял ее ходатайство по смягчению меры пресечения ректору Московской... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:03

2022-06-06T16:03

2022-06-06T16:03

марина ракова

москва

происшествия

татьяна москалькова

сергей зуев

верховный суд рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Верховный суд принял ее ходатайство по смягчению меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву."Я была у него в следственном изоляторе, я его посещала, я видела его медицинские документы и разговаривала с его лечащим врачом. Действительно, он болен, он перенес операции, и я обратилась к Верховному суду о пересмотре решения суда о заключении и его под стражу. Сейчас принято мое ходатайство к рассмотрению о передаче на рассмотрение Конституционного суда, в чем ему отказывают. Очень надеюсь, что суд учтет его состояние здоровья, болезнь сына, состояние его родителей и будет проводить расследование дальше, когда жизнь человека и здоровье человека будут сохранены", - сказала Москалькова на совместном расширенном заседании двух думских комитетов - по контролю и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.Пример Зуева, по ее словам, является одной "из наиболее чувствительных тем", когда людей неоправданно помещают под стражу, хотя могла быть применена более мягкая мера пресечения – домашний арест."К чему мы такие огромные деньги потратили-то на эти браслеты, систему слежения, для того, чтобы все-таки насильственные преступления и экономические преступления имели разные методики расследований. Конечно, следователю легче, когда человек сидит на страже, легче с ним, наверное, работать, и с доказательствами тоже. Но с точки зрения справедливости, цивилизационного общества это неправильно", - заявила Москалькова.На прошлой неделе Тверской суд Москвы вновь, теперь до 7 августа, продлил срок ареста обвиняемого в мошенничестве Зуева. На многократные просьбы защиты смягчить меру пресечения из-за состояния здоровья в столичном УФСИН заявляли, что ректор "Шанинки" находится под постоянным наблюдением врачей, необходимая медпомощь ему оказывается в полном объеме. Вину Зуев не признает, но частично погасил ущерб, который ему вменяют по делу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.

https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790775914.html

https://ria.ru/20220330/shaninka-1780869059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

марина ракова, москва, происшествия, татьяна москалькова, сергей зуев, верховный суд рф