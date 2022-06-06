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Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/zhurnalisty-1793352567.html
Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали
Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали - РИА Новости, 06.06.2022
Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали
Два журналиста агентства Рейтер, попавшие под обстрел 3 июня в Северодонецке, прооперированы и отправлены в Донецк, сообщили РИА Новости в минздраве ЛНР. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:28
2022-06-06T07:28
специальная военная операция на украине
в мире
игорь жданов
северодонецк
донецк (днр)
донбасс
луганск
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ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Два журналиста агентства Рейтер, попавшие под обстрел 3 июня в Северодонецке, прооперированы и отправлены в Донецк, сообщили РИА Новости в минздраве ЛНР.В пятницу корреспондент RT Игорь Жданов сообщил об обстреле украинскими военными автомобилей с журналистами в Донбассе, в том числе RT и Рейтер. В пресс-службе Рейтер позже сообщили, что журналисты получили ранения, когда попали под обстрел в Северодонецке, водитель автомобиля, на котором они передвигались, погиб."Журналисты прооперированы. У одного оказался открытый перелом руки, ему поставили спицу. У второго извлечены из ноги два осколка, кроме того, он имеет обширную гематому головы", — сообщили РИА Новости в минздраве.Оба журналиста отправлены к себе домой в Донецк, один из них госпитализирован в местную клинику.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792903099.html
северодонецк
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в мире, игорь жданов, северодонецк, донецк (днр), донбасс, луганск, луганская народная республика
07:28 06.06.2022
 
Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали

Минздрав ЛНР: журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали

© РИА Новости / Виктор ЗванцевБоец ЛНР патрулирует улицу
Боец ЛНР патрулирует улицу - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Боец ЛНР патрулирует улицу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Два журналиста агентства Рейтер, попавшие под обстрел 3 июня в Северодонецке, прооперированы и отправлены в Донецк, сообщили РИА Новости в минздраве ЛНР.
В пятницу корреспондент RT Игорь Жданов сообщил об обстреле украинскими военными автомобилей с журналистами в Донбассе, в том числе RT и Рейтер. В пресс-службе Рейтер позже сообщили, что журналисты получили ранения, когда попали под обстрел в Северодонецке, водитель автомобиля, на котором они передвигались, погиб.
"Журналисты прооперированы. У одного оказался открытый перелом руки, ему поставили спицу. У второго извлечены из ноги два осколка, кроме того, он имеет обширную гематому головы", — сообщили РИА Новости в минздраве.
Оба журналиста отправлены к себе домой в Донецк, один из них госпитализирован в местную клинику.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь ЖдановСеверодонецкДонецк (ДНР)ДонбассЛуганскЛуганская Народная Республика
 
 
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