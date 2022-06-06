https://ria.ru/20220606/zhurnalisty-1793352567.html

Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали

Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали - РИА Новости, 06.06.2022

Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали

Два журналиста агентства Рейтер, попавшие под обстрел 3 июня в Северодонецке, прооперированы и отправлены в Донецк, сообщили РИА Новости в минздраве ЛНР. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T07:28

2022-06-06T07:28

2022-06-06T07:28

специальная военная операция на украине

в мире

игорь жданов

северодонецк

донецк (днр)

донбасс

луганск

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ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Два журналиста агентства Рейтер, попавшие под обстрел 3 июня в Северодонецке, прооперированы и отправлены в Донецк, сообщили РИА Новости в минздраве ЛНР.В пятницу корреспондент RT Игорь Жданов сообщил об обстреле украинскими военными автомобилей с журналистами в Донбассе, в том числе RT и Рейтер. В пресс-службе Рейтер позже сообщили, что журналисты получили ранения, когда попали под обстрел в Северодонецке, водитель автомобиля, на котором они передвигались, погиб."Журналисты прооперированы. У одного оказался открытый перелом руки, ему поставили спицу. У второго извлечены из ноги два осколка, кроме того, он имеет обширную гематому головы", — сообщили РИА Новости в минздраве.Оба журналиста отправлены к себе домой в Донецк, один из них госпитализирован в местную клинику.

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792903099.html

северодонецк

донецк (днр)

донбасс

луганск

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в мире, игорь жданов, северодонецк, донецк (днр), донбасс, луганск, луганская народная республика