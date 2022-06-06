https://ria.ru/20220606/zhurnalisty-1793352567.html
Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали
Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали - РИА Новости, 06.06.2022
Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали
Два журналиста агентства Рейтер, попавшие под обстрел 3 июня в Северодонецке, прооперированы и отправлены в Донецк, сообщили РИА Новости в минздраве ЛНР. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:28
2022-06-06T07:28
2022-06-06T07:28
специальная военная операция на украине
в мире
игорь жданов
северодонецк
донецк (днр)
донбасс
луганск
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792796326_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_104f9e05dd8fc0bd3d22315a3c255112.jpg
ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Два журналиста агентства Рейтер, попавшие под обстрел 3 июня в Северодонецке, прооперированы и отправлены в Донецк, сообщили РИА Новости в минздраве ЛНР.В пятницу корреспондент RT Игорь Жданов сообщил об обстреле украинскими военными автомобилей с журналистами в Донбассе, в том числе RT и Рейтер. В пресс-службе Рейтер позже сообщили, что журналисты получили ранения, когда попали под обстрел в Северодонецке, водитель автомобиля, на котором они передвигались, погиб."Журналисты прооперированы. У одного оказался открытый перелом руки, ему поставили спицу. У второго извлечены из ноги два осколка, кроме того, он имеет обширную гематому головы", — сообщили РИА Новости в минздраве.Оба журналиста отправлены к себе домой в Донецк, один из них госпитализирован в местную клинику.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792903099.html
северодонецк
донецк (днр)
донбасс
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792796326_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a11ca870029008e4391ed77ac8c35eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь жданов, северодонецк, донецк (днр), донбасс, луганск, луганская народная республика
Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали
Минздрав ЛНР: журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали