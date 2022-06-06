https://ria.ru/20220606/zhivotnye-1793559169.html
Зоозащитники заявили о жестоком обращении с животными
Зоозащитники заявили о жестоком обращении с животными - РИА Новости, 06.06.2022
Зоозащитники заявили о жестоком обращении с животными
Активисты некоммерческой организации "ГБР.Зоозащита" призывают разобраться с жительницами города Ярцево Смоленской области, которых уличили в жестоком обращении РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:21
2022-06-06T18:21
2022-06-06T19:04
владимир бурматов
общество
животные
волонтеры
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Активисты некоммерческой организации "ГБР.Зоозащита" призывают разобраться с жительницами города Ярцево Смоленской области, которых уличили в жестоком обращении с животными.В конце мая в соцсетях разлетелось фото и видео, где девушка ведет истощенного лабрадора с замотанной скотчем мордой. Все происходило по адресу: улица Металлургов, 8. Пост вызвал широкий общественный резонанс. Активисты выяснили, что та самая девушка не работает и живет вместе с сестрой-инвалидом. А псов им передает их мать.Кроме того, по словам общественников, те, кто соседствует с живодерками, направили больше ста заявлений в местное отделение полиции, однако реакции никакой. Также они обратились с жалобами к первому зампреду думского комитета по экологии Владимиру Бурматову и надеются, что на произошедшее обратят внимание.Тех, кого уличили в жестоком обращении с животными, могут привлечь к уголовной ответственности по 245 статье УК. По ней мучителю грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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владимир бурматов, общество, животные, волонтеры
18:21 06.06.2022 (обновлено: 19:04 06.06.2022)
Зоозащитники заявили о жестоком обращении с животными
Зоозащитники заявили о жестоком обращении с животными в Смоленской области
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Активисты некоммерческой организации "ГБР.Зоозащита" призывают
разобраться с жительницами города Ярцево Смоленской области, которых уличили в жестоком обращении с животными.
В конце мая в соцсетях разлетелось фото и видео, где девушка ведет истощенного лабрадора с замотанной скотчем мордой. Все происходило по адресу: улица Металлургов, 8. Пост вызвал широкий общественный резонанс. Активисты выяснили, что та самая девушка не работает и живет вместе с сестрой-инвалидом. А псов им передает их мать.
"Это не первая собака, которую довели до столь ужасного состояния, — заявили зоозащитники. — Собаку удалось вызволить. Ее назвали Айзой. У ветеринара выяснилось, что у нее отёк морды, трещины в ребре, истощение и проблемы с сердцем. Ее еще обследуют. Собака стерилизованная - не исключено, что это чей-то питомец".
Кроме того, по словам общественников, те, кто соседствует с живодерками, направили больше ста заявлений в местное отделение полиции, однако реакции никакой. Также они обратились с жалобами к первому зампреду думского комитета по экологии Владимиру Бурматову и надеются, что на произошедшее обратят внимание.
Тех, кого уличили в жестоком обращении с животными, могут привлечь к уголовной ответственности по 245 статье УК. По ней мучителю грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.