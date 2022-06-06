https://ria.ru/20220606/zhile-1793431141.html

Воробьев: Подмосковье — на первом месте по строительству жилья в стране

Воробьев: Подмосковье — на первом месте по строительству жилья в стране - РИА Новости, 06.06.2022

Воробьев: Подмосковье — на первом месте по строительству жилья в стране

Московская область за 5 месяцев 2022 года ввела в строй на треть больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор области Андрей... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:39

2022-06-06T12:39

2022-06-06T12:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Московская область за 5 месяцев 2022 года ввела в строй на треть больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.Как отмечается в сообщении, в текущем году в Подмосковье планируется сдать 9,5 миллионов квадратных метров жилья. С начала года уже построено 2 миллиона квадратных метров в многоквартирных домах, 5 миллионов квадратных метров добавило индивидуальное жилищное строительство. Это 6-я часть от общего объёма жилстроительства в России.Воробьев добавил, что до конца 2023 года будут восстановлены права всех участников долевого строительства. В этом году будут выданы ключи или компенсации 12,5 тысячам человек, в следующем - 9,6 тысячам.На встрече также обсуждались инфраструктурные проекты в Ленинском городском округе, на реализацию которых Московской области в мае был одобрен кредит более, чем на 9 миллиардов рублей.Часть средств пойдет на реконструкцию почти 5-километрового участка Каширского шоссе, чтобы ликвидировать пробки, часть - на модернизацию канализационного коллектора. Реконструкция улучшит качество оказания коммунальных услуг для более, чем 120 тысяч жителей.Еще одной темой, затронутой на встрече, стало строительство сети автодорог "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный" (ЮЛА), которое начнётся в следующем месяце. Общая протяженность трасс - 45 километров.

https://realty.ria.ru/20220606/vorobyev-1793410432.html

https://realty.ria.ru/20220526/stroitelstvo-1790801839.html

https://realty.ria.ru/20220602/zhilye-1792520756.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, видное, жилье, андрей воробьев, марат хуснуллин