https://ria.ru/20220606/zhile-1793431141.html
Воробьев: Подмосковье — на первом месте по строительству жилья в стране
Воробьев: Подмосковье — на первом месте по строительству жилья в стране - РИА Новости, 06.06.2022
Воробьев: Подмосковье — на первом месте по строительству жилья в стране
Московская область за 5 месяцев 2022 года ввела в строй на треть больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор области Андрей... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:39
2022-06-06T12:39
2022-06-06T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев
марат хуснуллин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Московская область за 5 месяцев 2022 года ввела в строй на треть больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.Как отмечается в сообщении, в текущем году в Подмосковье планируется сдать 9,5 миллионов квадратных метров жилья. С начала года уже построено 2 миллиона квадратных метров в многоквартирных домах, 5 миллионов квадратных метров добавило индивидуальное жилищное строительство. Это 6-я часть от общего объёма жилстроительства в России.Воробьев добавил, что до конца 2023 года будут восстановлены права всех участников долевого строительства. В этом году будут выданы ключи или компенсации 12,5 тысячам человек, в следующем - 9,6 тысячам.На встрече также обсуждались инфраструктурные проекты в Ленинском городском округе, на реализацию которых Московской области в мае был одобрен кредит более, чем на 9 миллиардов рублей.Часть средств пойдет на реконструкцию почти 5-километрового участка Каширского шоссе, чтобы ликвидировать пробки, часть - на модернизацию канализационного коллектора. Реконструкция улучшит качество оказания коммунальных услуг для более, чем 120 тысяч жителей.Еще одной темой, затронутой на встрече, стало строительство сети автодорог "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный" (ЮЛА), которое начнётся в следующем месяце. Общая протяженность трасс - 45 километров.
https://realty.ria.ru/20220606/vorobyev-1793410432.html
https://realty.ria.ru/20220526/stroitelstvo-1790801839.html
https://realty.ria.ru/20220602/zhilye-1792520756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, видное, жилье, андрей воробьев, марат хуснуллин
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Московская область за 5 месяцев 2022 года ввела в строй на треть больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
"Мы традиционно строим больше всех в стране. И в этом году Подмосковье
ввело на треть больше жилья, чем за аналогичный период прошлого. Мы не останавливали стройку во время ковида, а сейчас столкнулись с новым вызовом - давлением санкций. Но нам важно, как и прежде, держать темп, поэтому очень рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку. Одна из главных задач - чтобы люди вовремя получили свои квартиры, не появилось новых обманутых дольщиков. Стройка - это еще и рабочие места, важно их также сохранить", - приводит слова Воробьева пресс-служба облправительства.
Как отмечается в сообщении, в текущем году в Подмосковье
планируется сдать 9,5 миллионов квадратных метров жилья. С начала года уже построено 2 миллиона квадратных метров в многоквартирных домах, 5 миллионов квадратных метров добавило индивидуальное жилищное строительство. Это 6-я часть от общего объёма жилстроительства в России
.
Воробьев добавил, что до конца 2023 года будут восстановлены права всех участников долевого строительства. В этом году будут выданы ключи или компенсации 12,5 тысячам человек, в следующем - 9,6 тысячам.
На встрече также обсуждались инфраструктурные проекты в Ленинском городском округе, на реализацию которых Московской области в мае был одобрен кредит более, чем на 9 миллиардов рублей.
Часть средств пойдет на реконструкцию почти 5-километрового участка Каширского шоссе, чтобы ликвидировать пробки, часть - на модернизацию канализационного коллектора. Реконструкция улучшит качество оказания коммунальных услуг для более, чем 120 тысяч жителей.
"Мы благодарны правительству РФ за финансовую поддержку, новый транш в 9,1 миллиарда рублей стал крупнейшим в этом году среди всех регионов. Очень радует то, что Подмосковье вошло в число пилотных субъектов страны и сможет ускоренно освоить инфраструктурный кредит. Не в 2024-2025 годах, как было запланировано, а уже в этом и следующем годах", - прокомментировал Воробьев.
Еще одной темой, затронутой на встрече, стало строительство сети автодорог "Солнцево – Бутово – Видное
– Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино
– Томилино
– Красково – Железнодорожный" (ЮЛА), которое начнётся в следующем месяце. Общая протяженность трасс - 45 километров.
"Повестка насыщенная. Строительство жилья - регион в этом году, несмотря на все сложности по многоквартирным домам, должен превзойти прошлогодние показатели по вводу. Также теперь со всеми главами регионов обсуждаем и инфраструктурные бюджетные кредиты. Московская область готова освоить все выделенные в этом году средства, будем рассматривать возможность ускоренного финансирования проектов, чтобы жители получили объекты как можно скорее. Ход строительства трассы от Бутово до Железнодорожного
- дорога для Московской агломерации важная. Она фактически станет дублером МКАД на юге и обеспечит транспортное развитие города Балашиха", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.