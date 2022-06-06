02:32 06.06.2022 (обновлено: 03:28 06.06.2022)
СМИ: США не ослабят санкции за разблокировку экспорта зерна с Украины
Politico: США не ослабят санкции против России при возобновлении экспорта зерна с Украины
Пшеницы на полях. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США не станут снимать ограничительные меры против Москвы ради возобновления экспорта украинского зерна на мировой рынок, пишет Politico со ссылкой на источник в американском правительстве.
Сообщается, что в Вашингтоне следят за переговорами, которые ООН и Турция ведут с Россией, но со скепсисом смотрят на возможные их результаты.
"Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как "дипломатию вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля", — утверждает издание.
Неназванный сотрудник ООН рассказал порталу, что увязка поставки зерновых со снятием антироссийских ограничительных мер "усложняет" и без того "хрупкий" переговорный процесс.
США и их союзники обвиняют Москву в блокировании черноморского побережья Украины и препятствовании поставкам зерна на мировой рынок.
Ранее президент Владимир Путин заявил каналу "Россия 24", что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Москва не препятствует этому. Если Киев разминирует порты, суда с сельхозпродукцией смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин пояснил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, а самый дешевый способ — через Белоруссию, но тогда нужно отменять санкции.
На прошлой неделе в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Путин отметил, что Москва готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политических санкций со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере ухудшилась из-за ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом.