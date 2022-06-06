https://ria.ru/20220606/zerno-1793343954.html

СМИ: США не ослабят санкции за разблокировку экспорта зерна с Украины

СМИ: США не ослабят санкции за разблокировку экспорта зерна с Украины - РИА Новости, 06.06.2022

СМИ: США не ослабят санкции за разблокировку экспорта зерна с Украины

США не станут снимать ограничительные меры против Москвы ради возобновления экспорта украинского зерна на мировой рынок, пишет Politico со ссылкой на источник в РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T02:32

2022-06-06T02:32

2022-06-06T03:28

владимир путин

марио драги

россия

сша

украина

оон

вашингтон

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США не станут снимать ограничительные меры против Москвы ради возобновления экспорта украинского зерна на мировой рынок, пишет Politico со ссылкой на источник в американском правительстве.Сообщается, что в Вашингтоне следят за переговорами, которые ООН и Турция ведут с Россией, но со скепсисом смотрят на возможные их результаты.Неназванный сотрудник ООН рассказал порталу, что увязка поставки зерновых со снятием антироссийских ограничительных мер "усложняет" и без того "хрупкий" переговорный процесс.США и их союзники обвиняют Москву в блокировании черноморского побережья Украины и препятствовании поставкам зерна на мировой рынок.Ранее президент Владимир Путин заявил каналу "Россия 24", что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Москва не препятствует этому. Если Киев разминирует порты, суда с сельхозпродукцией смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин пояснил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, а самый дешевый способ — через Белоруссию, но тогда нужно отменять санкции.На прошлой неделе в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Путин отметил, что Москва готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политических санкций со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере ухудшилась из-за ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом.

https://ria.ru/20220603/putin-1793048026.html

https://ria.ru/20220604/turtsiya-1793194065.html

россия

сша

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владимир путин, марио драги, россия, сша, украина, оон, вашингтон, евросоюз, в мире