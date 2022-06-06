https://ria.ru/20220606/zelenskiy-1793587888.html

Зеленский: Украину подталкивают к невыгодным Киеву соглашениям с Россией

Зеленский: Украину подталкивают к невыгодным Киеву соглашениям с Россией - РИА Новости, 06.06.2022

Зеленский: Украину подталкивают к невыгодным Киеву соглашениям с Россией

Владимир Зеленский заявил, что в мире нарастает усталость от ситуации на Украине и Киев начинают толкать к невыгодному для него результату в вопросе... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:21

2022-06-06T20:21

2022-06-06T20:52

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

украина

киев

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в мире нарастает усталость от ситуации на Украине и Киев начинают толкать к невыгодному для него результату в вопросе договоренностей с РФ."Никаких переговоров о каких–то планах (о мирном плане - ред.) у меня нет, такие переговоры на сегодня на уровне нуля находятся. Всем очень хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодному для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы. Опять же разные: как финансовые, так и политические", - приводит слова Зеленского издание "Украинская правда".По его словам, усталость от ситуации на Украине в мире нарастает. "Люди хотят какого-то результата для себя, а нам с вами нужен результат для нас", - сообщил он.Украина и Россия вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала российской военной операции, но в апреле диалог был прерван. МИД РФ позднее заявлял, что Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев, а "переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/azovstal-1793574943.html

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр