https://ria.ru/20220606/zdorove-1793508085.html

Белгородские "Поезда здоровья" обследуют людей в отдаленных районах

Белгородские "Поезда здоровья" обследуют людей в отдаленных районах - РИА Новости, 06.06.2022

Белгородские "Поезда здоровья" обследуют людей в отдаленных районах

Ставшие востребованными у населения Белгородской области "Поезда здоровья", оснащенные современным оборудованием, вновь начинают курсировать по региону, в этом... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:54

2022-06-06T15:54

2022-06-06T15:54

белгородская область

общество

здоровье - общество

регионы

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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Ставшие востребованными у населения Белгородской области "Поезда здоровья", оснащенные современным оборудованием, вновь начинают курсировать по региону, в этом году специалисты обследуют максимальное количество жителей – порядка 160 тысяч человек в отдаленных населенных пунктах, сообщило областное правительство."В этом году нам нужно увеличить охват. Быть ближе к людям из сел. В городах с этим проще, там есть центральные районные больницы. Нам нужно выстроить маршрут движения таким образом, чтобы посетить села, где нет некоторого медицинского оборудования, где много людей старшего возраста, которым проблематично добираться в центральные больницы", - прокомментировал Гладков доклад министра здравоохранения области Андрея Иконникова на еженедельном оперативном совещании. Гладков поставил задачу перед главами территорий – обеспечить доставку жителей к поездам здоровья из близлежащих селений.Первый рейс планируется пустить в Валуйский городской округ 20 июня. Как отметили в правительстве, сейчас ведется приемка оборудования для передвижных мобильных комплексов. Они будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием: флюорографом, маммографом, кабинетом функциональной диагностики, ЭКГ, спирографией, ультразвуковой диагностикой, смотровой и лабораторным кабинетами.В этом году выезды будут осуществляться циклично – шесть циклов по всем районам. Принимать жителей будет две врачебно-сестринских бригады. Одна с постоянным составом – штатные специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. И одна с дополнительным составом – сотрудники ЦРБ, на территорию которых осуществляется выезд: врач-терапевт, фельдшер, врач-кардиолог, невролог, эндокринолог, в том числе с привлечением специалистов узкого профиля."Основной упор медицинские работники сделают на прохождение профилактических осмотров и диспансеризацию населения. В общем числе планируется охватить не менее 160 тысяч человек", - отметили в правительстве региона.Официальный график движения "поездов" по всем муниципалитетам будет опубликован в социальных сетях главы региона и на сайтах муниципалитетов после того, как мобильные комплексы полностью пройдут процедуру оформления.

https://ria.ru/20220604/festival-1793205633.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, регионы