https://ria.ru/20220606/zdorove-1793508085.html
Белгородские "Поезда здоровья" обследуют людей в отдаленных районах
Белгородские "Поезда здоровья" обследуют людей в отдаленных районах - РИА Новости, 06.06.2022
Белгородские "Поезда здоровья" обследуют людей в отдаленных районах
Ставшие востребованными у населения Белгородской области "Поезда здоровья", оснащенные современным оборудованием, вновь начинают курсировать по региону, в этом... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:54
2022-06-06T15:54
2022-06-06T15:54
белгородская область
общество
здоровье - общество
регионы
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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Ставшие востребованными у населения Белгородской области "Поезда здоровья", оснащенные современным оборудованием, вновь начинают курсировать по региону, в этом году специалисты обследуют максимальное количество жителей – порядка 160 тысяч человек в отдаленных населенных пунктах, сообщило областное правительство."В этом году нам нужно увеличить охват. Быть ближе к людям из сел. В городах с этим проще, там есть центральные районные больницы. Нам нужно выстроить маршрут движения таким образом, чтобы посетить села, где нет некоторого медицинского оборудования, где много людей старшего возраста, которым проблематично добираться в центральные больницы", - прокомментировал Гладков доклад министра здравоохранения области Андрея Иконникова на еженедельном оперативном совещании. Гладков поставил задачу перед главами территорий – обеспечить доставку жителей к поездам здоровья из близлежащих селений.Первый рейс планируется пустить в Валуйский городской округ 20 июня. Как отметили в правительстве, сейчас ведется приемка оборудования для передвижных мобильных комплексов. Они будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием: флюорографом, маммографом, кабинетом функциональной диагностики, ЭКГ, спирографией, ультразвуковой диагностикой, смотровой и лабораторным кабинетами.В этом году выезды будут осуществляться циклично – шесть циклов по всем районам. Принимать жителей будет две врачебно-сестринских бригады. Одна с постоянным составом – штатные специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. И одна с дополнительным составом – сотрудники ЦРБ, на территорию которых осуществляется выезд: врач-терапевт, фельдшер, врач-кардиолог, невролог, эндокринолог, в том числе с привлечением специалистов узкого профиля."Основной упор медицинские работники сделают на прохождение профилактических осмотров и диспансеризацию населения. В общем числе планируется охватить не менее 160 тысяч человек", - отметили в правительстве региона.Официальный график движения "поездов" по всем муниципалитетам будет опубликован в социальных сетях главы региона и на сайтах муниципалитетов после того, как мобильные комплексы полностью пройдут процедуру оформления.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, регионы
Белгородские "Поезда здоровья" обследуют людей в отдаленных районах
Белгородские "Поезда здоровья" обследуют 160 тысяч человек в отдаленных районах
БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Ставшие востребованными у населения Белгородской области "Поезда здоровья", оснащенные современным оборудованием, вновь начинают курсировать по региону, в этом году специалисты обследуют максимальное количество жителей – порядка 160 тысяч человек в отдаленных населенных пунктах, сообщило областное правительство.
Сообщается, что в прошлом году по инициативе главы региона и в рамках программы "Здоровая Белгородчина" в области курсировали два пробных "Поезда здоровья". После того как была выявлена потребность населения в данной услуге, губернатор Вячеслав Гладков принял решение закупить четыре таких поезда для работы на постоянной основе. Благодаря им люди, живущие далеко от медицинских центров, могут пройти качественное обследование и получить консультацию специалистов узкого профиля.
"В этом году нам нужно увеличить охват. Быть ближе к людям из сел. В городах с этим проще, там есть центральные районные больницы. Нам нужно выстроить маршрут движения таким образом, чтобы посетить села, где нет некоторого медицинского оборудования, где много людей старшего возраста, которым проблематично добираться в центральные больницы", - прокомментировал Гладков доклад министра здравоохранения области Андрея Иконникова на еженедельном оперативном совещании. Гладков поставил задачу перед главами территорий – обеспечить доставку жителей к поездам здоровья
из близлежащих селений.
Первый рейс планируется пустить в Валуйский городской округ 20 июня. Как отметили в правительстве, сейчас ведется приемка оборудования для передвижных мобильных комплексов. Они будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием: флюорографом, маммографом, кабинетом функциональной диагностики, ЭКГ, спирографией, ультразвуковой диагностикой, смотровой и лабораторным кабинетами.
В этом году выезды будут осуществляться циклично – шесть циклов по всем районам. Принимать жителей будет две врачебно-сестринских бригады. Одна с постоянным составом – штатные специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. И одна с дополнительным составом – сотрудники ЦРБ, на территорию которых осуществляется выезд: врач-терапевт, фельдшер, врач-кардиолог, невролог, эндокринолог, в том числе с привлечением специалистов узкого профиля.
"Основной упор медицинские работники сделают на прохождение профилактических осмотров и диспансеризацию населения. В общем числе планируется охватить не менее 160 тысяч человек", - отметили в правительстве региона.
Официальный график движения "поездов" по всем муниципалитетам будет опубликован в социальных сетях главы региона и на сайтах муниципалитетов после того, как мобильные комплексы полностью пройдут процедуру оформления.