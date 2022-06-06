https://ria.ru/20220606/zaschita-1793499041.html

Страны ОДКБ введут стандарт защиты демократических выборов, заявил Володин

Страны ОДКБ введут стандарт защиты демократических выборов, заявил Володин - РИА Новости, 06.06.2022

Страны ОДКБ введут стандарт защиты демократических выборов, заявил Володин

Страны ОДКБ разработают правовой стандарт защиты демократических выборов в рамках профилактики иностранного вмешательства в электоральные процессы, заявил... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:26

2022-06-06T15:26

2022-06-06T15:26

ереван

одкб

госдума рф

вячеслав володин

россия

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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Страны ОДКБ разработают правовой стандарт защиты демократических выборов в рамках профилактики иностранного вмешательства в электоральные процессы, заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как отметил Володин, открывая заседание Совета ПА ОДКБ в Ереване, страны-участницы Организации столкнулись с незаконными санкциями и иностранным вмешательством во внутренние дела, в том числе в период проведения выборов и референдумов.На заседании Совета будет обсуждаться ход работы над проектом рекомендаций по совершенствованию законодательства в "области защиты электоральных процессов", уточнил Володин.Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.

https://ria.ru/20220606/volodin-1793472458.html

ереван

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ереван, одкб, госдума рф, вячеслав володин, россия