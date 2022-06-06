Страны ОДКБ введут стандарт защиты демократических выборов, заявил Володин
Спикер ГД Володин: страны ОДКБ создадут правовой стандарт защиты демократических выборов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Страны ОДКБ разработают правовой стандарт защиты демократических выборов в рамках профилактики иностранного вмешательства в электоральные процессы, заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В этой связи принятое решение о разработке правового стандарта защиты демократических выборов в наших странах от иностранного вмешательства еще раз доказывает его правоту", - отметил политик.
На заседании Совета будет обсуждаться ход работы над проектом рекомендаций по совершенствованию законодательства в "области защиты электоральных процессов", уточнил Володин.
Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.
Вчера, 14:22Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ