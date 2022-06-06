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Страны ОДКБ введут стандарт защиты демократических выборов, заявил Володин - РИА Новости, 06.06.2022
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Страны ОДКБ введут стандарт защиты демократических выборов, заявил Володин
Страны ОДКБ введут стандарт защиты демократических выборов, заявил Володин - РИА Новости, 06.06.2022
Страны ОДКБ введут стандарт защиты демократических выборов, заявил Володин
Страны ОДКБ разработают правовой стандарт защиты демократических выборов в рамках профилактики иностранного вмешательства в электоральные процессы, заявил... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:26
2022-06-06T15:26
ереван
одкб
госдума рф
вячеслав володин
россия
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Страны ОДКБ разработают правовой стандарт защиты демократических выборов в рамках профилактики иностранного вмешательства в электоральные процессы, заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как отметил Володин, открывая заседание Совета ПА ОДКБ в Ереване, страны-участницы Организации столкнулись с незаконными санкциями и иностранным вмешательством во внутренние дела, в том числе в период проведения выборов и референдумов.На заседании Совета будет обсуждаться ход работы над проектом рекомендаций по совершенствованию законодательства в "области защиты электоральных процессов", уточнил Володин.Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.
https://ria.ru/20220606/volodin-1793472458.html
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ереван, одкб, госдума рф, вячеслав володин, россия
15:26 06.06.2022
 
Страны ОДКБ введут стандарт защиты демократических выборов, заявил Володин

Спикер ГД Володин: страны ОДКБ создадут правовой стандарт защиты демократических выборов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Страны ОДКБ разработают правовой стандарт защиты демократических выборов в рамках профилактики иностранного вмешательства в электоральные процессы, заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил Володин, открывая заседание Совета ПА ОДКБ в Ереване, страны-участницы Организации столкнулись с незаконными санкциями и иностранным вмешательством во внутренние дела, в том числе в период проведения выборов и референдумов.
"В этой связи принятое решение о разработке правового стандарта защиты демократических выборов в наших странах от иностранного вмешательства еще раз доказывает его правоту", - отметил политик.
На заседании Совета будет обсуждаться ход работы над проектом рекомендаций по совершенствованию законодательства в "области защиты электоральных процессов", уточнил Володин.
Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 14:22
Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ
 
ЕреванОДКБГосдума РФВячеслав ВолодинРоссия
 
 
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