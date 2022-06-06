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Запорожская область ждала освобождения 30 лет, заявили власти - РИА Новости, 06.06.2022
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Запорожская область ждала освобождения 30 лет, заявили власти
Запорожская область ждала освобождения 30 лет, заявили власти - РИА Новости, 06.06.2022
Запорожская область ждала освобождения 30 лет, заявили власти
Запорожская область ждала освобождения от украинских националистов последние 30 лет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:27
2022-06-06T21:27
в мире
запорожская область
украина
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Запорожская область ждала освобождения от украинских националистов последние 30 лет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Мы воюем за освобождение родной земли, за освобождение миллионов русских людей, живущих на южно-русских землях. Самое главное - помочь этим людям вспомнить, кто они. Очень быстро это сегодня происходит в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре (освобожденные крупные города Запорожской области - ред.), как только люди имеют возможность думать и говорить то, что они думают. Спасибо большое нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину, что он принял это решение, которое мы ждали не восемь лет, а как минимум 30 лет, когда у нас украли родину (распад СССР - ред.) и нас не спросили", - сказал Рогов на торжественном открытии XV Международного фестиваля "Великое русское слово".По его словам, сегодня освобождения ждут и другие города Украины, в том числе Запорожье, Одесса и Киев."Обязательно все дождутся, тут нет сомнений", - подчеркнул Рогов и добавил, что на сегодня уже освобождено более 70% Запорожской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
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в мире, запорожская область, украина, мелитополь
21:27 06.06.2022
 
Запорожская область ждала освобождения 30 лет, заявили власти

Член ВГА Рогов: запорожская область ждала освобождения 30 лет

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБердянский морской торговый порт
Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Запорожская область ждала освобождения от украинских националистов последние 30 лет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Мы воюем за освобождение родной земли, за освобождение миллионов русских людей, живущих на южно-русских землях. Самое главное - помочь этим людям вспомнить, кто они. Очень быстро это сегодня происходит в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре (освобожденные крупные города Запорожской области - ред.), как только люди имеют возможность думать и говорить то, что они думают. Спасибо большое нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину, что он принял это решение, которое мы ждали не восемь лет, а как минимум 30 лет, когда у нас украли родину (распад СССР - ред.) и нас не спросили", - сказал Рогов на торжественном открытии XV Международного фестиваля "Великое русское слово".
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По его словам, сегодня освобождения ждут и другие города Украины, в том числе Запорожье, Одесса и Киев.
"Обязательно все дождутся, тут нет сомнений", - подчеркнул Рогов и добавил, что на сегодня уже освобождено более 70% Запорожской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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