19:24 06.06.2022 (обновлено: 21:23 06.06.2022)
В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта
Член ВГА Рогов: в Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в отделение Федеральной миграционной службы России в Мелитополе
Люди стоят в очереди в отделение Федеральной миграционной службы России в Мелитополе
ЯЛТА, 6 июн — РИА Новости. В Запорожской области подали более семидесяти тысяч заявок на получение российских паспортов, и процесс их оформления будет ускорен, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Физически не успевают люди. Работа идет все рабочее время и даже чуть больше. Причем среди желающих значительная часть, если не большинство, это молодежь. Нельзя говорить, что только пенсионеры хотят в Россию. Мы хотим быть с Россией, мы хотим быть в России, мы хотим быть Россией", — рассказал он.
По его словам, люди стоят в очередях по восемь-девять часов в сутки.
Согласно указу президента Владимира Путина, процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упростили. Им не нужно сдавать украинский паспорт, достаточно предоставить его копию. После заполнения документы направляют в Россию для специальной проверки и спустя два-три месяца заявитель может вступить в гражданство.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.