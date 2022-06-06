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В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793579337.html
В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта
В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта - РИА Новости, 06.06.2022
В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта
В Запорожской области подали более семидесяти тысяч заявок на получение российских паспортов, и процесс их оформления будет ускорен, заявил член главного совета РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:24
2022-06-06T21:23
россия
запорожская область
херсонская область
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ЯЛТА, 6 июн — РИА Новости. В Запорожской области подали более семидесяти тысяч заявок на получение российских паспортов, и процесс их оформления будет ускорен, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Физически не успевают люди. Работа идет все рабочее время и даже чуть больше. Причем среди желающих значительная часть, если не большинство, это молодежь. Нельзя говорить, что только пенсионеры хотят в Россию. Мы хотим быть с Россией, мы хотим быть в России, мы хотим быть Россией", — рассказал он.По его словам, люди стоят в очередях по восемь-девять часов в сутки.Согласно указу президента Владимира Путина, процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упростили. Им не нужно сдавать украинский паспорт, достаточно предоставить его копию. После заполнения документы направляют в Россию для специальной проверки и спустя два-три месяца заявитель может вступить в гражданство.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793570684.html
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запорожская область
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россия, запорожская область, херсонская область , в мире, украина
19:24 06.06.2022 (обновлено: 21:23 06.06.2022)
 
В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта

Член ВГА Рогов: в Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в отделение Федеральной миграционной службы России в Мелитополе
Люди стоят в очереди в отделение Федеральной миграционной службы России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости
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Люди стоят в очереди в отделение Федеральной миграционной службы России в Мелитополе
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ЯЛТА, 6 июн — РИА Новости. В Запорожской области подали более семидесяти тысяч заявок на получение российских паспортов, и процесс их оформления будет ускорен, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Физически не успевают люди. Работа идет все рабочее время и даже чуть больше. Причем среди желающих значительная часть, если не большинство, это молодежь. Нельзя говорить, что только пенсионеры хотят в Россию. Мы хотим быть с Россией, мы хотим быть в России, мы хотим быть Россией", — рассказал он.
Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 18:44
В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России
По его словам, люди стоят в очередях по восемь-девять часов в сутки.
Согласно указу президента Владимира Путина, процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упростили. Им не нужно сдавать украинский паспорт, достаточно предоставить его копию. После заполнения документы направляют в Россию для специальной проверки и спустя два-три месяца заявитель может вступить в гражданство.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:38Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВ миреУкраина
 
 
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