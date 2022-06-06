https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793579337.html

В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта

В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта - РИА Новости, 06.06.2022

В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта

В Запорожской области подали более семидесяти тысяч заявок на получение российских паспортов, и процесс их оформления будет ускорен, заявил член главного совета РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:24

2022-06-06T19:24

2022-06-06T21:23

россия

запорожская область

херсонская область

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ЯЛТА, 6 июн — РИА Новости. В Запорожской области подали более семидесяти тысяч заявок на получение российских паспортов, и процесс их оформления будет ускорен, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Физически не успевают люди. Работа идет все рабочее время и даже чуть больше. Причем среди желающих значительная часть, если не большинство, это молодежь. Нельзя говорить, что только пенсионеры хотят в Россию. Мы хотим быть с Россией, мы хотим быть в России, мы хотим быть Россией", — рассказал он.По его словам, люди стоят в очередях по восемь-девять часов в сутки.Согласно указу президента Владимира Путина, процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упростили. Им не нужно сдавать украинский паспорт, достаточно предоставить его копию. После заполнения документы направляют в Россию для специальной проверки и спустя два-три месяца заявитель может вступить в гражданство.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793570684.html

https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html

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