https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793570684.html

В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России

В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России - РИА Новости, 06.06.2022

В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России

Порядка 80% населения Запорожской области хотят объединения с Российской Федерацией, сообщил член главного совета военно-гражданской администрада, заливаюции... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:44

2022-06-06T18:44

2022-06-06T19:41

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запорожская область

в мире

россия

херсонская область

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ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 80% населения Запорожской области хотят объединения с Российской Федерацией, сообщил член главного совета военно-гражданской администрада, заливаюции региона Владимир Рогов."Нет сомнения, что мы вернемся в родную гавань. Это говорит вся социология на освобожденной территории Запорожской области. Среди всех людей уже сейчас порядка 80% отвечают "да". Уходят от ответа пока 15%, и 5% говорят "нет". Мы видим, что динамика идет", - сказал Рогов журналистам.По его словам, воссоединение Запорожской области с Россией неизбежно."Я уверен, и мы это все знаем, что этот процесс необратим, и мы все будем вместе", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220606/imuschestvo-1793375803.html

https://ria.ru/20220603/pasport-1792971069.html

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запорожская область

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украина, запорожская область, в мире, россия, херсонская область