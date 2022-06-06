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В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России - РИА Новости, 06.06.2022
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В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России
В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России - РИА Новости, 06.06.2022
В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России
Порядка 80% населения Запорожской области хотят объединения с Российской Федерацией, сообщил член главного совета военно-гражданской администрада, заливаюции... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:44
2022-06-06T19:41
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запорожская область
в мире
россия
херсонская область
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ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 80% населения Запорожской области хотят объединения с Российской Федерацией, сообщил член главного совета военно-гражданской администрада, заливаюции региона Владимир Рогов."Нет сомнения, что мы вернемся в родную гавань. Это говорит вся социология на освобожденной территории Запорожской области. Среди всех людей уже сейчас порядка 80% отвечают "да". Уходят от ответа пока 15%, и 5% говорят "нет". Мы видим, что динамика идет", - сказал Рогов журналистам.По его словам, воссоединение Запорожской области с Россией неизбежно."Я уверен, и мы это все знаем, что этот процесс необратим, и мы все будем вместе", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220606/imuschestvo-1793375803.html
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украина, запорожская область, в мире, россия, херсонская область
18:44 06.06.2022 (обновлено: 19:41 06.06.2022)
 
В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России

Член ВГА Рогов: порядка 80% жителей Запорожской области хочет присоединиться к России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБердянский морской торговый порт
Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 80% населения Запорожской области хотят объединения с Российской Федерацией, сообщил член главного совета военно-гражданской администрада, заливаюции региона Владимир Рогов.
"Нет сомнения, что мы вернемся в родную гавань. Это говорит вся социология на освобожденной территории Запорожской области. Среди всех людей уже сейчас порядка 80% отвечают "да". Уходят от ответа пока 15%, и 5% говорят "нет". Мы видим, что динамика идет", - сказал Рогов журналистам.
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По его словам, воссоединение Запорожской области с Россией неизбежно.
"Я уверен, и мы это все знаем, что этот процесс необратим, и мы все будем вместе", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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