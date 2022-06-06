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Захарова назвала премьер-министра Эстонии кровожадной - РИА Новости, 06.06.2022
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Захарова назвала премьер-министра Эстонии кровожадной
Захарова назвала премьер-министра Эстонии кровожадной - РИА Новости, 06.06.2022
Захарова назвала премьер-министра Эстонии кровожадной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кровожадной премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призывы к поставкам оружия Киеву. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:35
2022-06-06T22:35
в мире
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кровожадной премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призывы к поставкам оружия Киеву.Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что Каллас ранее заявляла, что "Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии", а также называла призывы к перемирию или миру на Украине "преждевременными и нежелательными".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
22:35 06.06.2022
 
Захарова назвала премьер-министра Эстонии кровожадной

Захарова назвала кровожадной премьера Эстонии за призывы к поставкам оружия на Украину

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кровожадной премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призывы к поставкам оружия Киеву.
Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что Каллас ранее заявляла, что "Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии", а также называла призывы к перемирию или миру на Украине "преждевременными и нежелательными".
"Кровожадная какая", - написала Захарова, комментируя высказывания Каллас.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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