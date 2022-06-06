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"Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе

"Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022

"Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе

Партия "Единая Россия" прорабатывает возможность открытия центров юридической помощи в Донецке и в Мариуполе, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова во время... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:05

2022-06-06T20:05

2022-06-06T20:05

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донецк (днр)

мариуполь

единая россия

анна кузнецова

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украина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" прорабатывает возможность открытия центров юридической помощи в Донецке и в Мариуполе, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова во время встречи с делегацией Народного совета ДНР."Сейчас прорабатывается возможность открытия в Донецке и в Мариуполе полноценных центров юридической помощи "Единой России", - сказала она.По ее словам, сейчас некоторые вопросы граждан решаются в центрах гуманитарной помощи."Часть вопросов, поступающих от жителей Донбасса, в настоящее время решается центрами гуманитарной помощи", - отметила она.Кузнецова добавила, что открытие подобных центров поможет "максимально приблизить системные решения, которые как можно скорее должны быть приняты".

https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793579337.html

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Владимир Лаврентьев

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