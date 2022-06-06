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"Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022
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"Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе
"Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022
"Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе
Партия "Единая Россия" прорабатывает возможность открытия центров юридической помощи в Донецке и в Мариуполе, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова во время... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:05
2022-06-06T20:05
донбасс
донецк (днр)
мариуполь
единая россия
анна кузнецова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" прорабатывает возможность открытия центров юридической помощи в Донецке и в Мариуполе, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова во время встречи с делегацией Народного совета ДНР."Сейчас прорабатывается возможность открытия в Донецке и в Мариуполе полноценных центров юридической помощи "Единой России", - сказала она.По ее словам, сейчас некоторые вопросы граждан решаются в центрах гуманитарной помощи."Часть вопросов, поступающих от жителей Донбасса, в настоящее время решается центрами гуманитарной помощи", - отметила она.Кузнецова добавила, что открытие подобных центров поможет "максимально приблизить системные решения, которые как можно скорее должны быть приняты".
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донбасс, донецк (днр), мариуполь, единая россия, анна кузнецова, госдума рф, украина, россия, донецкая народная республика, в мире
20:05 06.06.2022
 
"Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе

Вице-спикер ГД Кузнецова: "Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" прорабатывает возможность открытия центров юридической помощи в Донецке и в Мариуполе, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова во время встречи с делегацией Народного совета ДНР.
"Сейчас прорабатывается возможность открытия в Донецке и в Мариуполе полноценных центров юридической помощи "Единой России", - сказала она.
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По ее словам, сейчас некоторые вопросы граждан решаются в центрах гуманитарной помощи.
"Часть вопросов, поступающих от жителей Донбасса, в настоящее время решается центрами гуманитарной помощи", - отметила она.
Кузнецова добавила, что открытие подобных центров поможет "максимально приблизить системные решения, которые как можно скорее должны быть приняты".
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