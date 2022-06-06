https://ria.ru/20220606/vuchich-1793595141.html

Вучич заявил, что не удивлен препятствиями для визита Лаврова

Вучич заявил, что не удивлен препятствиями для визита Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022

Вучич заявил, что не удивлен препятствиями для визита Лаврова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен препятствиями, которые привели к тому, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова был отложен, перед тем было РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:40

2022-06-06T20:40

2022-06-06T23:53

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БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен препятствиями, которые привели к тому, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова был отложен, перед тем было давление на Белград и напряженная атмосфера перед намеченным на 6-7 июня визитом."Я не удивлен тем, что визит отложен. Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего - в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии."Такую истерику и организованную кампанию нападок на одну малую страну я давно не видел", - указал сербский лидер и рассказал, что накануне визита в Белград съехалась масса западных СМИ с единственной целью – представить визит главы МИД РФ в невыгодном для Сербии свете."Я хотел спросить Лаврова, когда можем получить противопожарный вертолет (Ка-32), у нас будет горячее лето. И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару? Как это некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать", - подчеркнул глава государства и добавил, что над Белградом издеваются те, кто "ничего не может сделать России".

https://ria.ru/20220606/polyanskiy-1793616409.html

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793446266.html

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в мире, сергей лавров, сербия, россия, белград (город)