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Вучич заявил, что не удивлен препятствиями для визита Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
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Вучич заявил, что не удивлен препятствиями для визита Лаврова
Вучич заявил, что не удивлен препятствиями для визита Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
Вучич заявил, что не удивлен препятствиями для визита Лаврова
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен препятствиями, которые привели к тому, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова был отложен, перед тем было РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:40
2022-06-06T23:53
в мире
сергей лавров
сербия
россия
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БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен препятствиями, которые привели к тому, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова был отложен, перед тем было давление на Белград и напряженная атмосфера перед намеченным на 6-7 июня визитом."Я не удивлен тем, что визит отложен. Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего - в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии."Такую истерику и организованную кампанию нападок на одну малую страну я давно не видел", - указал сербский лидер и рассказал, что накануне визита в Белград съехалась масса западных СМИ с единственной целью – представить визит главы МИД РФ в невыгодном для Сербии свете."Я хотел спросить Лаврова, когда можем получить противопожарный вертолет (Ка-32), у нас будет горячее лето. И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару? Как это некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать", - подчеркнул глава государства и добавил, что над Белградом издеваются те, кто "ничего не может сделать России".
https://ria.ru/20220606/polyanskiy-1793616409.html
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в мире, сергей лавров, сербия, россия, белград (город)
20:40 06.06.2022 (обновлено: 23:53 06.06.2022)
 
Вучич заявил, что не удивлен препятствиями для визита Лаврова

Президент Сербии Вучич заявил, что не удивлен срыву визита главы МИД России Лаврова

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен препятствиями, которые привели к тому, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова был отложен, перед тем было давление на Белград и напряженная атмосфера перед намеченным на 6-7 июня визитом.
"Я не удивлен тем, что визит отложен. Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего - в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
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"Такую истерику и организованную кампанию нападок на одну малую страну я давно не видел", - указал сербский лидер и рассказал, что накануне визита в Белград съехалась масса западных СМИ с единственной целью – представить визит главы МИД РФ в невыгодном для Сербии свете.
"Я хотел спросить Лаврова, когда можем получить противопожарный вертолет (Ка-32), у нас будет горячее лето. И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару? Как это некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать", - подчеркнул глава государства и добавил, что над Белградом издеваются те, кто "ничего не может сделать России".
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