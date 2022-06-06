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Аппарат московского омбудсмена нашел троих пропавших на Украине военных - РИА Новости, 06.06.2022
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Аппарат московского омбудсмена нашел троих пропавших на Украине военных
Аппарат московского омбудсмена нашел троих пропавших на Украине военных - РИА Новости, 06.06.2022
Аппарат московского омбудсмена нашел троих пропавших на Украине военных
Аппарат уполномоченного по правам человека в Москве за последние две недели в российских госпиталях нашел еще трех пропавших на Украине военнослужащих, сообщила РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:47
2022-06-06T16:51
россия
украина
ростовская область
татьяна москалькова
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Москве за последние две недели в российских госпиталях нашел еще трех пропавших на Украине военнослужащих, сообщила РИА Новости московский омбудсмен Татьяна Потяева, отметив, что планирует посетить тех военных, которые находятся в столичных медучреждениях.Ранее омбудсмен сообщала журналистам, что по поручению федерального уполномоченного Татьяны Москальковой аппарат московского омбудсмена занимается поиском российских военнослужащих, которые пропали на территории Украины. В начале мая Потяева сообщала, что найдены четыре человека: все живые, двое из них находились в плену, двое других были ранены, их обнаружили в госпиталях."За последние две недели мы троих наших военнослужащих обнаружили. Обнаружили одного в госпитале на территории Ростовской области, а двух других здесь, в госпитале Бурденко. Сообщили родственникам, которые их разыскивали, понимаете, какое это счастье", - сообщила Потяева.Она добавила, что планирует посетить тех военнослужащих, которые находятся в московских медучреждениях."В дальнейшем планируем посетить тех москвичей, которые находятся на территории московских лечебных учреждений, узнать, какие у них есть вопросы, может быть пожелания, может быть чем-то нужно помочь", - отметила омбудсмен.
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россия, украина, ростовская область, татьяна москалькова, безопасность
16:47 06.06.2022 (обновлено: 16:51 06.06.2022)
 
Аппарат московского омбудсмена нашел троих пропавших на Украине военных

Аппарат московского омбудсмена нашел в госпиталях троих пропавших на Украине военных

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРасчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Расчет 152-мм самоходных гаубиц Мста-С выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Москве за последние две недели в российских госпиталях нашел еще трех пропавших на Украине военнослужащих, сообщила РИА Новости московский омбудсмен Татьяна Потяева, отметив, что планирует посетить тех военных, которые находятся в столичных медучреждениях.
Ранее омбудсмен сообщала журналистам, что по поручению федерального уполномоченного Татьяны Москальковой аппарат московского омбудсмена занимается поиском российских военнослужащих, которые пропали на территории Украины. В начале мая Потяева сообщала, что найдены четыре человека: все живые, двое из них находились в плену, двое других были ранены, их обнаружили в госпиталях.
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"За последние две недели мы троих наших военнослужащих обнаружили. Обнаружили одного в госпитале на территории Ростовской области, а двух других здесь, в госпитале Бурденко. Сообщили родственникам, которые их разыскивали, понимаете, какое это счастье", - сообщила Потяева.
Она добавила, что планирует посетить тех военнослужащих, которые находятся в московских медучреждениях.
"В дальнейшем планируем посетить тех москвичей, которые находятся на территории московских лечебных учреждений, узнать, какие у них есть вопросы, может быть пожелания, может быть чем-то нужно помочь", - отметила омбудсмен.
 
РоссияУкраинаРостовская областьТатьяна МоскальковаБезопасность
 
 
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