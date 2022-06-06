https://ria.ru/20220606/voennye-1793526381.html

Аппарат московского омбудсмена нашел троих пропавших на Украине военных

Аппарат московского омбудсмена нашел троих пропавших на Украине военных - РИА Новости, 06.06.2022

Аппарат московского омбудсмена нашел троих пропавших на Украине военных

Аппарат уполномоченного по правам человека в Москве за последние две недели в российских госпиталях нашел еще трех пропавших на Украине военнослужащих, сообщила РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:47

2022-06-06T16:47

2022-06-06T16:51

россия

украина

ростовская область

татьяна москалькова

безопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Москве за последние две недели в российских госпиталях нашел еще трех пропавших на Украине военнослужащих, сообщила РИА Новости московский омбудсмен Татьяна Потяева, отметив, что планирует посетить тех военных, которые находятся в столичных медучреждениях.Ранее омбудсмен сообщала журналистам, что по поручению федерального уполномоченного Татьяны Москальковой аппарат московского омбудсмена занимается поиском российских военнослужащих, которые пропали на территории Украины. В начале мая Потяева сообщала, что найдены четыре человека: все живые, двое из них находились в плену, двое других были ранены, их обнаружили в госпиталях."За последние две недели мы троих наших военнослужащих обнаружили. Обнаружили одного в госпитале на территории Ростовской области, а двух других здесь, в госпитале Бурденко. Сообщили родственникам, которые их разыскивали, понимаете, какое это счастье", - сообщила Потяева.Она добавила, что планирует посетить тех военнослужащих, которые находятся в московских медучреждениях."В дальнейшем планируем посетить тех москвичей, которые находятся на территории московских лечебных учреждений, узнать, какие у них есть вопросы, может быть пожелания, может быть чем-то нужно помочь", - отметила омбудсмен.

https://ria.ru/20220606/mkkk-1793510651.html

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Екатерина Зайцева

россия, украина, ростовская область, татьяна москалькова, безопасность