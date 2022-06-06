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В двух районах Липецкой области улучшат качество водоснабжения - РИА Новости, 06.06.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220606/vodosnabzhenie-1793411718.html
В двух районах Липецкой области улучшат качество водоснабжения
В двух районах Липецкой области улучшат качество водоснабжения - РИА Новости, 06.06.2022
В двух районах Липецкой области улучшат качество водоснабжения
В рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" современными системами водоснабжения будут обеспечены населенные пункты... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:55
2022-06-06T11:55
липецкая область
елецкий район
жкх
водоснабжение
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. В рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" современными системами водоснабжения будут обеспечены населенные пункты Елецкого и Тербунского районов Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в Тербунах на территории площадью 80 гектаров оборудуют 16 артезианских скважин и проложат 24 километра трубопровода. В селе Нижний Воргол Елецкого района предусмотрено строительство четырёх артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра.Артамонов отметил, что в результате реализации проекта к концу 2022 года качественной питьевой водой будут обеспечены более 8 тысяч жителей районов региона."Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.
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елецкий район, жкх, водоснабжение, игорь артамонов
11:55 06.06.2022
 

В двух районах Липецкой области улучшат качество водоснабжения

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкКошка пьет воду из-под крана
Кошка пьет воду из-под крана - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Кошка пьет воду из-под крана
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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. В рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" современными системами водоснабжения будут обеспечены населенные пункты Елецкого и Тербунского районов Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в Тербунах на территории площадью 80 гектаров оборудуют 16 артезианских скважин и проложат 24 километра трубопровода. В селе Нижний Воргол Елецкого района предусмотрено строительство четырёх артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра.
Город Елец - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 10:52Липецкая область
В Ельце запустили производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов
Артамонов отметил, что в результате реализации проекта к концу 2022 года качественной питьевой водой будут обеспечены более 8 тысяч жителей районов региона.
"Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецкий районЖКХВодоснабжениеИгорь Артамонов
 
 
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