https://ria.ru/20220606/vodosnabzhenie-1793411718.html

В двух районах Липецкой области улучшат качество водоснабжения

В двух районах Липецкой области улучшат качество водоснабжения - РИА Новости, 06.06.2022

В двух районах Липецкой области улучшат качество водоснабжения

В рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" современными системами водоснабжения будут обеспечены населенные пункты... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:55

2022-06-06T11:55

2022-06-06T11:55

липецкая область

елецкий район

жкх

водоснабжение

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. В рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" современными системами водоснабжения будут обеспечены населенные пункты Елецкого и Тербунского районов Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в Тербунах на территории площадью 80 гектаров оборудуют 16 артезианских скважин и проложат 24 километра трубопровода. В селе Нижний Воргол Елецкого района предусмотрено строительство четырёх артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра.Артамонов отметил, что в результате реализации проекта к концу 2022 года качественной питьевой водой будут обеспечены более 8 тысяч жителей районов региона."Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220603/akkumulyatory-1792814394.html

елецкий район

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Артем Смирнов

елецкий район, жкх, водоснабжение, игорь артамонов