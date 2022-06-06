https://ria.ru/20220606/vizit-1793467326.html

Лавров сообщил, что в настоящий момент не планирует визиты в страны НАТО

Лавров сообщил, что в настоящий момент не планирует визиты в страны НАТО - РИА Новости, 06.06.2022

Лавров сообщил, что в настоящий момент не планирует визиты в страны НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии планов по визитам в страны НАТО. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:11

2022-06-06T14:11

2022-06-06T14:11

в мире

россия

сербия

нато

евросоюз

белград (город)

александр вучич

ана брнабич

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии планов по визитам в страны НАТО."Я не могу гадать про другие маршруты, про другие страны ЕС и НАТО. У нас никаких планов общения не существует на данный момент. Приглашений у меня от тех страны, которые входят в НАТО, сейчас нет. Я тоже никого не жду в Москве", - сказал он в ходе пресс-конференции в свете ситуации вокруг визита в Сербию.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793464867.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, сербия, нато, евросоюз, белград (город), александр вучич, ана брнабич, олаф шольц, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)