https://ria.ru/20220606/vizit-1793467326.html
Лавров сообщил, что в настоящий момент не планирует визиты в страны НАТО
Лавров сообщил, что в настоящий момент не планирует визиты в страны НАТО - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров сообщил, что в настоящий момент не планирует визиты в страны НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии планов по визитам в страны НАТО. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:11
2022-06-06T14:11
2022-06-06T14:11
в мире
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сербия
нато
евросоюз
белград (город)
александр вучич
ана брнабич
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии планов по визитам в страны НАТО."Я не могу гадать про другие маршруты, про другие страны ЕС и НАТО. У нас никаких планов общения не существует на данный момент. Приглашений у меня от тех страны, которые входят в НАТО, сейчас нет. Я тоже никого не жду в Москве", - сказал он в ходе пресс-конференции в свете ситуации вокруг визита в Сербию.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793464867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сербия, нато, евросоюз, белград (город), александр вучич, ана брнабич, олаф шольц, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров сообщил, что в настоящий момент не планирует визиты в страны НАТО
Глава МИД Лавров заявил об отсутствии планов по визитам в страны НАТО