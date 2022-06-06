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Глава МИД Венгрии поддержал заявление о психических проблемах Зеленского - РИА Новости, 06.06.2022
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Глава МИД Венгрии поддержал заявление о психических проблемах Зеленского
Глава МИД Венгрии поддержал заявление о психических проблемах Зеленского - РИА Новости, 06.06.2022
Глава МИД Венгрии поддержал заявление о психических проблемах Зеленского
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который заявил о психической проблеме у Зеленского, и назвал... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:03
2022-06-06T17:05
в мире
венгрия
будапешт
мид венгрии
ласло кевер
виктор орбан
петер сийярто
украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который заявил о психической проблеме у Зеленского, и назвал неприемлемым тон украинских политиков в ответ на оказываемую им помощь.Накануне спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер выразил недоумение в связи с поведением Владимира Зеленского, который угрожает тем, чьей помощи просит, и предположил, что это объясняется "некой личной психической проблемой". Слова Кевера вызвали резкую реакцию у украинских властей."В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь... Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены", - написал Сийярто в соцсети.Ранее Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.Украинский посол Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине. Зеленский заявлял, что премьеру Венгрии Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между Россией и остальным миром. Государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт считает неприемлемыми обвинения после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам.Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье". Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало клеветой ее слова.Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущей через украинскую территорию нитки нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться".
https://ria.ru/20220605/psikhika-1793210877.html
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793278260.html
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в мире, венгрия, будапешт, мид венгрии, ласло кевер, виктор орбан, петер сийярто, украина, владимир зеленский
17:03 06.06.2022 (обновлено: 17:05 06.06.2022)
 
Глава МИД Венгрии поддержал заявление о психических проблемах Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто поддержал заявление о психических проблемах Зеленского

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который заявил о психической проблеме у Зеленского, и назвал неприемлемым тон украинских политиков в ответ на оказываемую им помощь.
Накануне спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер выразил недоумение в связи с поведением Владимира Зеленского, который угрожает тем, чьей помощи просит, и предположил, что это объясняется "некой личной психической проблемой". Слова Кевера вызвали резкую реакцию у украинских властей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 01:39Специальная военная операция на Украине
Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского
"В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь... Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены", - написал Сийярто в соцсети.
Ранее Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
Украинский посол Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине. Зеленский заявлял, что премьеру Венгрии Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между Россией и остальным миром. Государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт считает неприемлемыми обвинения после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам.
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5 июня, 14:49
МИД Украины оскорбил спикера парламента Венгрии
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье". Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало клеветой ее слова.
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущей через украинскую территорию нитки нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться".
 
В миреВенгрияБудапештМИД ВенгрииЛасло КеверВиктор ОрбанПетер СийяртоУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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