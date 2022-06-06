17:03 06.06.2022 (обновлено: 17:05 06.06.2022)
Глава МИД Венгрии поддержал заявление о психических проблемах Зеленского
Глава МИД Венгрии Сийярто поддержал заявление о психических проблемах Зеленского
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который заявил о психической проблеме у Зеленского, и назвал неприемлемым тон украинских политиков в ответ на оказываемую им помощь.
Накануне спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер выразил недоумение в связи с поведением Владимира Зеленского, который угрожает тем, чьей помощи просит, и предположил, что это объясняется "некой личной психической проблемой". Слова Кевера вызвали резкую реакцию у украинских властей.
"В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь... Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены", - написал Сийярто в соцсети.
Ранее Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
Украинский посол Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине. Зеленский заявлял, что премьеру Венгрии Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между Россией и остальным миром. Государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт считает неприемлемыми обвинения после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам.
5 июня, 14:49МИД Украины оскорбил спикера парламента Венгрии
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье". Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало клеветой ее слова.
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущей через украинскую территорию нитки нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться".