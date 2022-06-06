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В Подмосковье более четырех тысяч человек прошли вакцинацию от энцефалита - РИА Новости, 06.06.2022
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https://ria.ru/20220606/vaktsinatsiya-1793517388.html
В Подмосковье более четырех тысяч человек прошли вакцинацию от энцефалита
В Подмосковье более четырех тысяч человек прошли вакцинацию от энцефалита - РИА Новости, 06.06.2022
В Подмосковье более четырех тысяч человек прошли вакцинацию от энцефалита
Более четырех тысяч человек вакцинировали против клещевого энцефалита в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:21
2022-06-06T16:57
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более четырех тысяч человек вакцинировали против клещевого энцефалита в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора."По состоянию на 2 июня против клещевого энцефалита вакцинировано 4 143 человека, в том числе 1 124 ребенка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.Отмечается, что по состоянию на указанную дату медицинские организации региона зарегистрировали более 3,2 тысячи обращений за медпомощью в связи с присасыванием клещей, в том числе 979 случаев - среди детей.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с начала года от клещевого энцефалита в России привито более 2,2 миллиона человек, всего планируется вакцинировать более трех миллионов граждан.
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россия
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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)
16:21 06.06.2022 (обновлено: 16:57 06.06.2022)
 
В Подмосковье более четырех тысяч человек прошли вакцинацию от энцефалита

В Подмосковье от клещевого энцефалита вакцинировали более четырех тысяч человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра проводит вакцинацию
Медицинская сестра проводит вакцинацию - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра проводит вакцинацию. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более четырех тысяч человек вакцинировали против клещевого энцефалита в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"По состоянию на 2 июня против клещевого энцефалита вакцинировано 4 143 человека, в том числе 1 124 ребенка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.
Отмечается, что по состоянию на указанную дату медицинские организации региона зарегистрировали более 3,2 тысячи обращений за медпомощью в связи с присасыванием клещей, в том числе 979 случаев - среди детей.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с начала года от клещевого энцефалита в России привито более 2,2 миллиона человек, всего планируется вакцинировать более трех миллионов граждан.
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