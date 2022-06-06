https://ria.ru/20220606/vaktsinatsiya-1793517388.html

В Подмосковье более четырех тысяч человек прошли вакцинацию от энцефалита

В Подмосковье более четырех тысяч человек прошли вакцинацию от энцефалита - РИА Новости, 06.06.2022

В Подмосковье более четырех тысяч человек прошли вакцинацию от энцефалита

Более четырех тысяч человек вакцинировали против клещевого энцефалита в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:21

2022-06-06T16:21

2022-06-06T16:57

россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

новости подмосковья

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более четырех тысяч человек вакцинировали против клещевого энцефалита в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора."По состоянию на 2 июня против клещевого энцефалита вакцинировано 4 143 человека, в том числе 1 124 ребенка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.Отмечается, что по состоянию на указанную дату медицинские организации региона зарегистрировали более 3,2 тысячи обращений за медпомощью в связи с присасыванием клещей, в том числе 979 случаев - среди детей.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с начала года от клещевого энцефалита в России привито более 2,2 миллиона человек, всего планируется вакцинировать более трех миллионов граждан.

https://ria.ru/20220531/kleschi-1791922329.html

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московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)