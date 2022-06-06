https://ria.ru/20220606/vaktsinatsiya-1793065787.html
Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от оспы
Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от оспы - РИА Новости, 06.06.2022
Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от оспы
Вероятность завоза в Россию обезьяньей оспы и необходимость разработки специальной вакцины от этой инфекции оценил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T02:15
2022-06-06T02:15
2022-06-06T02:15
общество
россия
оспа обезьян
оспа
николай крючков
здоровье
вакцинация
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вероятность завоза в Россию обезьяньей оспы и необходимость разработки специальной вакцины от этой инфекции оценил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусом оспы обезьян инфицированы уже несколько сотен человек из разных стран. В России первые случаи заражения этим заболеванием могут быть выявлены в течение трех-шести месяцев, полагает Крючков.Если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то оспа обезьян не превратится в серьезную угрозу для россиян, уверен он."Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна", — отметил Крючков.Выбор мер, призванных помешать распространению вируса, зависит от конкретной ситуации, продолжил иммунолог. В России, возможно, потребуется провести вакцинацию от натуральной оспы в группах риска, добавил он.Однако "в глобальном масштабе" контроля над оспой обезьян можно добиться только с помощью разработки особой вакцины против этой инфекции, считает он. По словам иммунолога, без специального препарата сложно справиться с распространением вируса в Западной Африке."Нужна вакцина именно от обезьяньей оспы, потому что на самом деле плохо контролируется инфекция именно в эндемичном регионе, в Западной Африке. Там ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — заключил Крючков.
https://ria.ru/20220603/ospa-1792896305.html
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общество, россия, оспа обезьян, оспа, николай крючков, здоровье, вакцинация
Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от оспы
Иммунолог Крючков: группам рискам заражения оспой обезьян нужна вакцина от этой инфекции
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Вероятность завоза в Россию обезьяньей оспы и необходимость разработки специальной вакцины от этой инфекции оценил в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусом оспы обезьян инфицированы уже несколько сотен человек из разных стран. В России
первые случаи заражения этим заболеванием могут быть выявлены в течение трех-шести месяцев, полагает Крючков.
"Сложно спрогнозировать точные сроки, но завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в горизонте ближайших трех-шести месяцев", — сказал иммунолог.
Если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то оспа обезьян не превратится в серьезную угрозу для россиян, уверен он.
"Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна", — отметил Крючков.
Выбор мер, призванных помешать распространению вируса, зависит от конкретной ситуации, продолжил иммунолог. В России, возможно, потребуется провести вакцинацию от натуральной оспы в группах риска, добавил он.
"Может быть, понадобится сделать прививку от натуральной оспы группам риска, которые сейчас определяются. Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб", — пояснил Крючков.
Однако "в глобальном масштабе" контроля над оспой обезьян можно добиться только с помощью разработки особой вакцины против этой инфекции, считает он. По словам иммунолога, без специального препарата сложно справиться с распространением вируса в Западной Африке
.
"Нужна вакцина именно от обезьяньей оспы, потому что на самом деле плохо контролируется инфекция именно в эндемичном регионе, в Западной Африке. Там ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — заключил Крючков.