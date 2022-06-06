https://ria.ru/20220606/uzbekistan-1793600886.html

Финская Metso Outotec поставит в Ташкент оборудование на 100 миллионов евро

Финская Metso Outotec поставит в Ташкент оборудование на 100 миллионов евро - РИА Новости, 06.06.2022

Финская Metso Outotec поставит в Ташкент оборудование на 100 миллионов евро

Финская машиностроительная компания Metso Outotec подписала контракт с предприятием из Узбекистана на поставку оборудования на сумму более 100 миллионов евро,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:57

2022-06-06T20:57

2022-06-06T20:57

экономика

узбекистан

ташкентская область

хельсинки

nasdaq

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. Финская машиностроительная компания Metso Outotec подписала контракт с предприятием из Узбекистана на поставку оборудования на сумму более 100 миллионов евро, сообщает в понедельник финская компания."Компания Metso Outotec подписала контракт на поставку ключевых технологических решений для комплекса медно-золото-молибденовой обогатительной фабрики Алмалыкской горно-металлургической компании в Алмалыке, в Ташкентской области Узбекистана. Планируемая мощность фабрики, расположенной рядом с месторождением Йошлык-1, составляет 60 миллионов тонн в год. Стоимость контракта превышает 100 миллионов евро", - сообщает компания.Metso Outotec - финский машиностроительный концерн, предоставляющий решения для перерабатывающих отраслей промышленности, в том числе горнодобывающей, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, производства нерудных материалов и переработки вторичного сырья. Штаб-квартира Metso Outotec расположена в Хельсинки, Финляндия, в компании работает более 15 тысяч человек в более чем 50 странах, объем продаж в 2021 году составил около 4,2 миллиарда евро. Акции компании торгуются на бирже Nasdaq Helsinki.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

узбекистан

ташкентская область

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, узбекистан, ташкентская область, хельсинки, nasdaq