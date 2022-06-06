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Финская Metso Outotec поставит в Ташкент оборудование на 100 миллионов евро - РИА Новости, 06.06.2022
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Финская Metso Outotec поставит в Ташкент оборудование на 100 миллионов евро
Финская Metso Outotec поставит в Ташкент оборудование на 100 миллионов евро - РИА Новости, 06.06.2022
Финская Metso Outotec поставит в Ташкент оборудование на 100 миллионов евро
Финская машиностроительная компания Metso Outotec подписала контракт с предприятием из Узбекистана на поставку оборудования на сумму более 100 миллионов евро,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:57
2022-06-06T20:57
экономика
узбекистан
ташкентская область
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. Финская машиностроительная компания Metso Outotec подписала контракт с предприятием из Узбекистана на поставку оборудования на сумму более 100 миллионов евро, сообщает в понедельник финская компания."Компания Metso Outotec подписала контракт на поставку ключевых технологических решений для комплекса медно-золото-молибденовой обогатительной фабрики Алмалыкской горно-металлургической компании в Алмалыке, в Ташкентской области Узбекистана. Планируемая мощность фабрики, расположенной рядом с месторождением Йошлык-1, составляет 60 миллионов тонн в год. Стоимость контракта превышает 100 миллионов евро", - сообщает компания.Metso Outotec - финский машиностроительный концерн, предоставляющий решения для перерабатывающих отраслей промышленности, в том числе горнодобывающей, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, производства нерудных материалов и переработки вторичного сырья. Штаб-квартира Metso Outotec расположена в Хельсинки, Финляндия, в компании работает более 15 тысяч человек в более чем 50 странах, объем продаж в 2021 году составил около 4,2 миллиарда евро. Акции компании торгуются на бирже Nasdaq Helsinki.
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экономика, узбекистан, ташкентская область, хельсинки, nasdaq
20:57 06.06.2022
 
Финская Metso Outotec поставит в Ташкент оборудование на 100 миллионов евро

Финская компания Metso Outotec поставит в Узбекистан оборудование на 100 миллионов евро

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. Финская машиностроительная компания Metso Outotec подписала контракт с предприятием из Узбекистана на поставку оборудования на сумму более 100 миллионов евро, сообщает в понедельник финская компания.
"Компания Metso Outotec подписала контракт на поставку ключевых технологических решений для комплекса медно-золото-молибденовой обогатительной фабрики Алмалыкской горно-металлургической компании в Алмалыке, в Ташкентской области Узбекистана. Планируемая мощность фабрики, расположенной рядом с месторождением Йошлык-1, составляет 60 миллионов тонн в год. Стоимость контракта превышает 100 миллионов евро", - сообщает компания.
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3 июня, 08:00
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Metso Outotec - финский машиностроительный концерн, предоставляющий решения для перерабатывающих отраслей промышленности, в том числе горнодобывающей, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, производства нерудных материалов и переработки вторичного сырья. Штаб-квартира Metso Outotec расположена в Хельсинки, Финляндия, в компании работает более 15 тысяч человек в более чем 50 странах, объем продаж в 2021 году составил около 4,2 миллиарда евро. Акции компании торгуются на бирже Nasdaq Helsinki.
 
ЭкономикаУзбекистанТашкентская областьХельсинкиNasdaq
 
 
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