https://ria.ru/20220606/ukraina-1793549999.html
В Кишиневе отрицают передачу Украине запчастей для МиГ-29
В Кишиневе отрицают передачу Украине запчастей для МиГ-29 - РИА Новости, 06.06.2022
В Кишиневе отрицают передачу Украине запчастей для МиГ-29
Молдавия не передавала Украине запчасти для истребителей МиГ-29, сообщили в понедельник в Агентстве государственной собственности. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:49
2022-06-06T17:49
2022-06-06T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
молдавия
миг-29
ситуация в днр и лнр
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КИШИНЕВ, 6 июн – РИА Новости. Молдавия не передавала Украине запчасти для истребителей МиГ-29, сообщили в понедельник в Агентстве государственной собственности.Ранее в понедельник молдавские Telegram-каналы сообщили, что из украинского Ужгорода в Молдавию направлялся некий самолет, который совершил посадку в международном аэропорту Маркулешты. Спустя некоторое время самолет улетел. СМИ предположили, что Кишинев якобы передал Украине запасные части для самолетов МиГ-29."Приземлившийся в Маркулештах украинский самолет совершал технический рейс, никакой военной техники на борт не загружалось", - говорится в сообщении Агентства государственной собственности. В ведомстве отметили, что самолет принадлежит компании, зарегистрированной в Швейцарии, которая уже два года содержит в аэропорту два самолета АН-74 K. "Данный рейс был согласован с минобороны, таможенной службой и органом гражданской авиации", - отметили в агентстве.Аэропорт в Маркулештах был основан в 2004 году на базе бывшей советской воинской части, ранее он использовался для обслуживания военных самолетов. На территории аэродрома находятся 6 истребителей Миг-29, которые достались Молдавии с советских времен.
https://ria.ru/20220606/pvo-1793394327.html
https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788441819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, миг-29, ситуация в днр и лнр
В Кишиневе отрицают передачу Украине запчастей для МиГ-29
Агентство госбезопасности Молдавии отрицает передачу Украине запчастей для МиГ-29