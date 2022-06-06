https://ria.ru/20220606/ukraina-1793549999.html

В Кишиневе отрицают передачу Украине запчастей для МиГ-29

В Кишиневе отрицают передачу Украине запчастей для МиГ-29 - РИА Новости, 06.06.2022

В Кишиневе отрицают передачу Украине запчастей для МиГ-29

Молдавия не передавала Украине запчасти для истребителей МиГ-29, сообщили в понедельник в Агентстве государственной собственности. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:49

2022-06-06T17:49

2022-06-06T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

молдавия

миг-29

ситуация в днр и лнр

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КИШИНЕВ, 6 июн – РИА Новости. Молдавия не передавала Украине запчасти для истребителей МиГ-29, сообщили в понедельник в Агентстве государственной собственности.Ранее в понедельник молдавские Telegram-каналы сообщили, что из украинского Ужгорода в Молдавию направлялся некий самолет, который совершил посадку в международном аэропорту Маркулешты. Спустя некоторое время самолет улетел. СМИ предположили, что Кишинев якобы передал Украине запасные части для самолетов МиГ-29."Приземлившийся в Маркулештах украинский самолет совершал технический рейс, никакой военной техники на борт не загружалось", - говорится в сообщении Агентства государственной собственности. В ведомстве отметили, что самолет принадлежит компании, зарегистрированной в Швейцарии, которая уже два года содержит в аэропорту два самолета АН-74 K. "Данный рейс был согласован с минобороны, таможенной службой и органом гражданской авиации", - отметили в агентстве.Аэропорт в Маркулештах был основан в 2004 году на базе бывшей советской воинской части, ранее он использовался для обслуживания военных самолетов. На территории аэродрома находятся 6 истребителей Миг-29, которые достались Молдавии с советских времен.

https://ria.ru/20220606/pvo-1793394327.html

https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788441819.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, молдавия, миг-29, ситуация в днр и лнр