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Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793455936.html
Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности для Украины
Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 06.06.2022
Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности для Украины
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном активизацию работы над гарантиями безопасности для Украины, разблокировку... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:42
2022-06-06T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
украина
минобороны великобритании
владимир зеленский
великобритания
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном активизацию работы над гарантиями безопасности для Украины, разблокировку портов, а также получил подтверждение "нового усиленного пакета оборонной поддержки"."Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности", - написал Зеленский в Twitter. По его словам, стороны также обсудили пути избежания продовольственного кризиса в мире и разблокировку украинских портов.Ранее минобороны Великобритании заявило о намерении поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/velikobritaniya-1792452236.html
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в мире, борис джонсон, украина, минобороны великобритании, владимир зеленский, великобритания, ситуация в днр и лнр
13:42 06.06.2022 (обновлено: 13:48 06.06.2022)
 
Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности для Украины

Зеленский обсудил с Джонсоном работу над гарантиями безопасности для Украины

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном активизацию работы над гарантиями безопасности для Украины, разблокировку портов, а также получил подтверждение "нового усиленного пакета оборонной поддержки".
"Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности", - написал Зеленский в Twitter. По его словам, стороны также обсудили пути избежания продовольственного кризиса в мире и разблокировку украинских портов.
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Ранее минобороны Великобритании заявило о намерении поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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