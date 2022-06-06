https://ria.ru/20220606/ukraina-1793455936.html

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности для Украины

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 06.06.2022

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности для Украины

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном активизацию работы над гарантиями безопасности для Украины, разблокировку... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:42

2022-06-06T13:42

2022-06-06T13:48

специальная военная операция на украине

в мире

борис джонсон

украина

минобороны великобритании

владимир зеленский

великобритания

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном активизацию работы над гарантиями безопасности для Украины, разблокировку портов, а также получил подтверждение "нового усиленного пакета оборонной поддержки"."Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности", - написал Зеленский в Twitter. По его словам, стороны также обсудили пути избежания продовольственного кризиса в мире и разблокировку украинских портов.Ранее минобороны Великобритании заявило о намерении поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/velikobritaniya-1792452236.html

https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html

https://ria.ru/20220527/donbass-1791150894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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