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В Турции пройдут учения НАТО - РИА Новости, 06.06.2022
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В Турции пройдут учения НАТО
В Турции пройдут учения НАТО - РИА Новости, 06.06.2022
В Турции пройдут учения НАТО
Учения НАТО Ramstein Dust II-2022 пройдут на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье 20-28 июня, сообщает министерство национальной... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:22
2022-06-06T19:27
нато
турция
космос - риа наука
конья (провинция)
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АНКАРА, 6 июня – РИА Новости. Учения НАТО Ramstein Dust II-2022 пройдут на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье 20-28 июня, сообщает министерство национальной обороны страны."Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22), учения НАТО по развертыванию и готовности, официально начинаются в Турции. Оборудование было переброшено в Турцию 5 июня в рамках учений RADU, которые пройдут с 20 по 28 июня", - говорится в сообщении.Уточняется, что учения будут проводиться совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022, который предлагает уникальную возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций на базе командования 3-й главной реактивной базы в Конье.
https://ria.ru/20220606/nato-1793478039.html
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нато, турция, космос - риа наука, конья (провинция)
19:22 06.06.2022 (обновлено: 19:27 06.06.2022)
 
В Турции пройдут учения НАТО

Минобороны Турции: в стране с 20 по 28 июня пройдут учения НАТО Ramstein Dust II-2022

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas MortУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort
Учения НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июня – РИА Новости. Учения НАТО Ramstein Dust II-2022 пройдут на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье 20-28 июня, сообщает министерство национальной обороны страны.
"Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22), учения НАТО по развертыванию и готовности, официально начинаются в Турции. Оборудование было переброшено в Турцию 5 июня в рамках учений RADU, которые пройдут с 20 по 28 июня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учения будут проводиться совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022, который предлагает уникальную возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций на базе командования 3-й главной реактивной базы в Конье.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 14:41
В странах Балтии начались учения ВВС НАТО
 
НАТОТурцияКосмос - РИА НаукаКонья (провинция)
 
 
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