https://ria.ru/20220606/turtsiya-1793599888.html

Бербок намерена обсудить в Турции вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Бербок намерена обсудить в Турции вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 06.06.2022

Бербок намерена обсудить в Турции вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ходе предстоящего визита в Турцию обсудит расширение НАТО за счет включения в альянс Финляндии и Швеции. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:49

2022-06-06T20:49

2022-06-06T20:49

в мире

владимир путин

мевлют чавушоглу

турция

швеция

финляндия

нато

совет европы

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БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ходе предстоящего визита в Турцию обсудит расширение НАТО за счет включения в альянс Финляндии и Швеции.В понедельник Бербок отправляется в Пакистан, в среду прибудет в Грецию, а в четверг и пятницу посетит Турцию."Как это бывает в любых тесных отношениях, я буду открыто разговаривать с турецкими друзьями о важности НАТО и ее усиления за счет принятия Швеции и Финляндии", - заявила, в частности, министр перед вылетом в Исламабад.Финляндия и Швеция 18 мая на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.Министр иностранных дел Германии добавила, что в Турции обсудит с главой МИД этой страны Мевлютом Чавушоглу также темы, "по которым есть большие, частично фундаментальные расхождения", к примеру права человека, реализацию обязательств в рамках Совета Европы и свободу слова.В Пакистане основной темой будет ситуация в Афганистане, гуманитарная помощь афганцам, давление на правящее в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) с целью обеспечить с их стороны соблюдение прав человека, прежде всего равных прав для женщин и девочек. Проблема экспорта с Украины зерна также будет на повестке дня. В Греции будет обсуждаться российская спецоперация на Украине, безопасность в Средиземноморье, изменение климата и выстраивание зеленой энергетики.*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html

турция

швеция

финляндия

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в мире, владимир путин, мевлют чавушоглу, турция, швеция, финляндия, нато, совет европы, талибан