https://ria.ru/20220606/transport-1793607480.html
Хуснуллин поручил проработать вопрос общественного транспорта на Донбассе
Хуснуллин поручил проработать вопрос общественного транспорта на Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022
Хуснуллин поручил проработать вопрос общественного транспорта на Донбассе
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что поручил Минтрансу РФ проработать вопрос поставки общественного транспорта на освобожденные территории Донбасса. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:53
2022-06-06T21:53
2022-06-06T22:06
жкх
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
марат хуснуллин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что поручил Минтрансу РФ проработать вопрос поставки общественного транспорта на освобожденные территории Донбасса."Провели заседание рабочей группы по помощи в восстановлении ДНР и ЛНР. Регионы поднимают важный вопрос об предоставлении общественного транспорта, в частности для Мариуполя. Дал поручение Минтрансу проработать этот вопрос. Будем помогать коллегам с организацией этой работы. Это очень важно для комфортной жизни граждан", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220606/yuristy-1793584809.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, марат хуснуллин, министерство транспорта рф (минтранс россии)
21:53 06.06.2022 (обновлено: 22:06 06.06.2022)
Хуснуллин поручил проработать вопрос общественного транспорта на Донбассе
Хуснуллин поручил Минтрансу проработать поставки общественного транспорта на Донбасс