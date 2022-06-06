https://ria.ru/20220606/transport-1793607480.html

Хуснуллин поручил проработать вопрос общественного транспорта на Донбассе

Хуснуллин поручил проработать вопрос общественного транспорта на Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022

Хуснуллин поручил проработать вопрос общественного транспорта на Донбассе

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что поручил Минтрансу РФ проработать вопрос поставки общественного транспорта на освобожденные территории Донбасса. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:53

2022-06-06T21:53

2022-06-06T22:06

жкх

донецкая народная республика

луганская народная республика

мариуполь

марат хуснуллин

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что поручил Минтрансу РФ проработать вопрос поставки общественного транспорта на освобожденные территории Донбасса."Провели заседание рабочей группы по помощи в восстановлении ДНР и ЛНР. Регионы поднимают важный вопрос об предоставлении общественного транспорта, в частности для Мариуполя. Дал поручение Минтрансу проработать этот вопрос. Будем помогать коллегам с организацией этой работы. Это очень важно для комфортной жизни граждан", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220606/yuristy-1793584809.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, марат хуснуллин, министерство транспорта рф (минтранс россии)