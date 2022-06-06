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В Германии опасаются появления немецких танков на территории России - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html
В Германии опасаются появления немецких танков на территории России
В Германии опасаются появления немецких танков на территории России - РИА Новости, 06.06.2022
В Германии опасаются появления немецких танков на территории России
Германия отказывается поставлять Украине свои танки из-за опасения "появления" боевых машин в России, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецком... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T04:07
2022-06-06T04:07
специальная военная операция на украине
в мире
андрей мельников
владимир зеленский
джо байден
германия
россия
украина
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Германия отказывается поставлять Украине свои танки из-за опасения "появления" боевых машин в России, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.По их словам, Берлин считает, что украинское руководство может использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию, что станет напоминанием о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны.Собеседники Spiegel уточнили, что немецкое правительство не может доверять Киеву в этом вопросе."Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков", — пояснили источники.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder "позором, который войдет в историю".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставляют оружие на Украину. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220528/germaniya-1791428796.html
https://ria.ru/20220531/litsemerie-1791909537.html
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в мире, андрей мельников, владимир зеленский, джо байден, германия, россия, украина, нато
04:07 06.06.2022
 
В Германии опасаются появления немецких танков на территории России

Spiegel: ФРГ боится появления немецких танков в России впервые с ВОВ из-за действий Киева

© AP Photo / Michael SohnНемецкий военный танк
Немецкий военный танк - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий военный танк. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Германия отказывается поставлять Украине свои танки из-за опасения "появления" боевых машин в России, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.
По их словам, Берлин считает, что украинское руководство может использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию, что станет напоминанием о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны.
"Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России", — говорится в статье.
Собеседники Spiegel уточнили, что немецкое правительство не может доверять Киеву в этом вопросе.
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"Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков", — пояснили источники.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder "позором, который войдет в историю".
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На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставляют оружие на Украину. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.
Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
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