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Пушилин не исключил скорого освобождения Святогорска - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/svyatogorsk-1793458737.html
Пушилин не исключил скорого освобождения Святогорска
Пушилин не исключил скорого освобождения Святогорска - РИА Новости, 06.06.2022
Пушилин не исключил скорого освобождения Святогорска
Донбасский город Святогорск может быть освобожден уже в ближайшие дни, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:53
2022-06-06T14:15
специальная военная операция на украине
денис пушилин
в мире
святогорск
украина
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Донбасский город Святогорск может быть освобожден уже в ближайшие дни, заявил глава ДНР Денис Пушилин."В самые ближайшие дни мы сможем говорить, что и Святогорск уже полностью освобожден", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". Говоря об оперативной ситуации в целом, Пушилин высказал мнение, что украинские силы ждет окружение, хотя не стал уточнять, в каких именно районах. "Есть предпосылки говорить о том, что будут организованы котлы, тактические мешки", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее сообщалось, что за Святогорск идут бои. Как в минувшие выходные сообщили журналистам в Минобороны России, украинские боевики во время отступления подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске очередью зажигательных боеприпасов из пулемета. Скит был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году Всехсвятского храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков. До этого под обстрелы украинских войск попадала Свято-Успенская святогорская лавра. Тринадцатого марта бомба упала в 50 метрах от моста, который соединяет правый и левый берега реки Северский Донец и находится у входа в Святогорскую Лавру. Взрывной волной в храмах Лавры и гостиницах выбиты окна и двери, погибших нет. При этом на территории обители находились более 500 беженцев, в том числе 200 детей.
https://ria.ru/20220604/minoborony-1793145143.html
https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html
святогорск
украина
россия
донецкая народная республика
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денис пушилин, в мире, святогорск, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:53 06.06.2022 (обновлено: 14:15 06.06.2022)
 
Пушилин не исключил скорого освобождения Святогорска

Глава ДНР Пушилин заявил, что Святогорск может быть освобожден в ближайшие дни

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Донбасский город Святогорск может быть освобожден уже в ближайшие дни, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"В самые ближайшие дни мы сможем говорить, что и Святогорск уже полностью освобожден", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". Говоря об оперативной ситуации в целом, Пушилин высказал мнение, что украинские силы ждет окружение, хотя не стал уточнять, в каких именно районах. "Есть предпосылки говорить о том, что будут организованы котлы, тактические мешки", - отметил он.
Пожар во Всехсвятском ските Святогорской лавры - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 15:29Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики подожгли деревянный скит Святогорской лавры
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ранее сообщалось, что за Святогорск идут бои. Как в минувшие выходные сообщили журналистам в Минобороны России, украинские боевики во время отступления подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске очередью зажигательных боеприпасов из пулемета. Скит был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году Всехсвятского храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков. До этого под обстрелы украинских войск попадала Свято-Успенская святогорская лавра. Тринадцатого марта бомба упала в 50 метрах от моста, который соединяет правый и левый берега реки Северский Донец и находится у входа в Святогорскую Лавру. Взрывной волной в храмах Лавры и гостиницах выбиты окна и двери, погибших нет. При этом на территории обители находились более 500 беженцев, в том числе 200 детей.
Позиции артиллеристов 9-го полка армии ДНР восточнее Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 08:00
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВ миреСвятогорскУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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