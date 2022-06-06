https://ria.ru/20220606/svyatogorsk-1793458737.html

Пушилин не исключил скорого освобождения Святогорска

Пушилин не исключил скорого освобождения Святогорска - РИА Новости, 06.06.2022

Пушилин не исключил скорого освобождения Святогорска

Донбасский город Святогорск может быть освобожден уже в ближайшие дни, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:53

2022-06-06T13:53

2022-06-06T14:15

специальная военная операция на украине

денис пушилин

в мире

святогорск

украина

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Донбасский город Святогорск может быть освобожден уже в ближайшие дни, заявил глава ДНР Денис Пушилин."В самые ближайшие дни мы сможем говорить, что и Святогорск уже полностью освобожден", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". Говоря об оперативной ситуации в целом, Пушилин высказал мнение, что украинские силы ждет окружение, хотя не стал уточнять, в каких именно районах. "Есть предпосылки говорить о том, что будут организованы котлы, тактические мешки", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее сообщалось, что за Святогорск идут бои. Как в минувшие выходные сообщили журналистам в Минобороны России, украинские боевики во время отступления подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске очередью зажигательных боеприпасов из пулемета. Скит был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году Всехсвятского храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков. До этого под обстрелы украинских войск попадала Свято-Успенская святогорская лавра. Тринадцатого марта бомба упала в 50 метрах от моста, который соединяет правый и левый берега реки Северский Донец и находится у входа в Святогорскую Лавру. Взрывной волной в храмах Лавры и гостиницах выбиты окна и двери, погибших нет. При этом на территории обители находились более 500 беженцев, в том числе 200 детей.

https://ria.ru/20220604/minoborony-1793145143.html

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

святогорск

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, в мире, святогорск, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр