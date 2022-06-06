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Российские судостроители подают в суд на западных партнеров - РИА Новости, 06.06.2022
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Российские судостроители подают в суд на западных партнеров
Российские судостроители подают в суд на западных партнеров - РИА Новости, 06.06.2022
Российские судостроители подают в суд на западных партнеров
Несколько российских судостроительных компаний начали претензионную работу для компенсации понесенных издержек, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:56
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украина
россия
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Несколько российских судостроительных компаний начали претензионную работу для компенсации понесенных издержек, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК)."Для ряда Обществ были сорваны поставки в обеспечение строительства коммерческих заказов на постройку рыболовных и специальных судов. В связи с этим АО "ПСЗ "Янтарь", ПАО СЗ "Северная верфь", АО "Адмиралтейские верфи" развернута претензионная работа для компенсации понесенных издержек", - сообщили в корпорации.В свою очередь общественница Ольга Дружинина рассказала РИА Новости, что после начала российской спецоперации на Украине прекратили или приостановили производство в России такие западные бренды, как Jotun, Hempel, Teknos. Она добавила, что большинство компаний в одностороннем порядке прервали договорные отношения, не исполнив свои обязательства. В связи с этим несколько отечественных судостроительных заводов уже подали судебные иски о возмещении убытков."Судебные тяжбы повлекут за собой многомиллионные долги для компаний, представлявших производителей на российском рынке: ООО "Йотун Пэйнтс", АО "Хемпель", ППГ "Индастриз", - сказала Дружинина.
https://ria.ru/20220513/sudostroenie-1788386279.html
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украина, россия
21:56 06.06.2022
 
Российские судостроители подают в суд на западных партнеров

Российские судостроители подают в суд на западных партнеров за срыв договоренностей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтенд Объединенной судостроительной корпорации
Стенд Объединенной судостроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стенд Объединенной судостроительной корпорации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Несколько российских судостроительных компаний начали претензионную работу для компенсации понесенных издержек, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).
"Для ряда Обществ были сорваны поставки в обеспечение строительства коммерческих заказов на постройку рыболовных и специальных судов. В связи с этим АО "ПСЗ "Янтарь", ПАО СЗ "Северная верфь", АО "Адмиралтейские верфи" развернута претензионная работа для компенсации понесенных издержек", - сообщили в корпорации.
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В свою очередь общественница Ольга Дружинина рассказала РИА Новости, что после начала российской спецоперации на Украине прекратили или приостановили производство в России такие западные бренды, как Jotun, Hempel, Teknos. Она добавила, что большинство компаний в одностороннем порядке прервали договорные отношения, не исполнив свои обязательства. В связи с этим несколько отечественных судостроительных заводов уже подали судебные иски о возмещении убытков.
"Судебные тяжбы повлекут за собой многомиллионные долги для компаний, представлявших производителей на российском рынке: ООО "Йотун Пэйнтс", АО "Хемпель", ППГ "Индастриз", - сказала Дружинина.
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