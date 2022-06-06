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Украинские войска обстреляли Донецк из французской установки CAESAR - РИА Новости, 06.06.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк из французской установки CAESAR
Украинские войска обстреляли Донецк из французской установки CAESAR - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из французской установки CAESAR
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибром 155 миллиметров, пострадали два мирных... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:34
2022-06-06T19:42
в мире
донецк (днр)
украина
куйбышевский район
нато
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибром 155 миллиметров, пострадали два мирных жителя, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки "CAESAR" калибром 155 миллиметров, которая по ленд-лизу поставляется ВФУ (вооруженным формированиям Украины – ред.) из стран НАТО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство сообщило, что украинские войска осуществили обстрел одновременно четырех районов Донецка, а именно Киевского, Калининского, Ленинского и Куйбышевского районов. Обстрел велся с населенного пункта Веселое.По данным представительства, в результате обстрела Донецка двое мирных жителей получили ранения.
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато
19:34 06.06.2022 (обновлено: 19:42 06.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из французской установки CAESAR

СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк из французской установки CAESAR

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибром 155 миллиметров, пострадали два мирных жителя, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки "CAESAR" калибром 155 миллиметров, которая по ленд-лизу поставляется ВФУ (вооруженным формированиям Украины – ред.) из стран НАТО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство сообщило, что украинские войска осуществили обстрел одновременно четырех районов Донецка, а именно Киевского, Калининского, Ленинского и Куйбышевского районов. Обстрел велся с населенного пункта Веселое.
По данным представительства, в результате обстрела Донецка двое мирных жителей получили ранения.
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В миреДонецк (ДНР)УкраинаКуйбышевский районНАТО
 
 
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