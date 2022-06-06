https://ria.ru/20220606/stskk-1793580508.html

Украинские войска обстреляли Донецк из французской установки CAESAR

Украинские войска обстреляли Донецк из французской установки CAESAR - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из французской установки CAESAR

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибром 155 миллиметров, пострадали два мирных... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:34

2022-06-06T19:34

2022-06-06T19:42

в мире

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибром 155 миллиметров, пострадали два мирных жителя, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки "CAESAR" калибром 155 миллиметров, которая по ленд-лизу поставляется ВФУ (вооруженным формированиям Украины – ред.) из стран НАТО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство сообщило, что украинские войска осуществили обстрел одновременно четырех районов Донецка, а именно Киевского, Калининского, Ленинского и Куйбышевского районов. Обстрел велся с населенного пункта Веселое.По данным представительства, в результате обстрела Донецка двое мирных жителей получили ранения.

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато