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США с пониманием восприняли отказ главы Мексики от участия в саммите Америк - РИА Новости, 06.06.2022
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США с пониманием восприняли отказ главы Мексики от участия в саммите Америк
США с пониманием восприняли отказ главы Мексики от участия в саммите Америк - РИА Новости, 06.06.2022
США с пониманием восприняли отказ главы Мексики от участия в саммите Америк
США с пониманием восприняли отказ президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора участвовать в "саммите Америк" и готовы к взаимодействию с главой МИД... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:18
2022-06-06T22:18
в мире
сша
лос-анджелес
куба
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США с пониманием восприняли отказ президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора участвовать в "саммите Америк" и готовы к взаимодействию с главой МИД Марсело Эбрардом, который будет представлять страну в Лос-Анджелесе, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Обрадор ранее объявил, что не поедет на начинающийся в понедельник саммит из-за того, что США не стали приглашать руководителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, обвинив их в недемократичности."Мы, конечно же, слышали заявление президента Лопеса Обрадора сегодня. Мы понимаем его позицию... и ждем возможности взаимодействовать с министром иностранных дел Эбрардом", - сказал Прайс на брифинге.Саммит стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря начинается в понедельник и продлится до пятницы. Помимо традиционной встречи лидеров в Лос-Анджелесе пройдут форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.Среди намеченных к обсуждению тем заявлены коронавирусная пандемия с ее последствиями для здравоохранения, экономики, образования и социальной защиты, угрозы демократии, климатический кризис, "недостаток справедливого доступа к экономическим, социальным и политическим возможностям".
https://ria.ru/20220604/viza-1793071173.html
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в мире, сша, лос-анджелес, куба
22:18 06.06.2022
 
США с пониманием восприняли отказ главы Мексики от участия в саммите Америк

Нед Прайс: США с пониманием восприняли отказ лидера Мексики от участия в саммите Америк

© AP Photo / Moises CastilloЛопес Обрадор. 1 июля 2018 года
Лопес Обрадор. 1 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Moises Castillo
Лопес Обрадор. 1 июля 2018 года. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США с пониманием восприняли отказ президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора участвовать в "саммите Америк" и готовы к взаимодействию с главой МИД Марсело Эбрардом, который будет представлять страну в Лос-Анджелесе, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
Обрадор ранее объявил, что не поедет на начинающийся в понедельник саммит из-за того, что США не стали приглашать руководителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, обвинив их в недемократичности.
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"Мы, конечно же, слышали заявление президента Лопеса Обрадора сегодня. Мы понимаем его позицию... и ждем возможности взаимодействовать с министром иностранных дел Эбрардом", - сказал Прайс на брифинге.
Саммит стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря начинается в понедельник и продлится до пятницы. Помимо традиционной встречи лидеров в Лос-Анджелесе пройдут форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.
Среди намеченных к обсуждению тем заявлены коронавирусная пандемия с ее последствиями для здравоохранения, экономики, образования и социальной защиты, угрозы демократии, климатический кризис, "недостаток справедливого доступа к экономическим, социальным и политическим возможностям".
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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