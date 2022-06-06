https://ria.ru/20220606/sredstva-1793434358.html

Пермский край получит от Ростуризма средства на развитие инфраструктуры

Пермский край получит от Ростуризма средства на развитие инфраструктуры - РИА Новости, 06.06.2022

Пермский край получит от Ростуризма средства на развитие инфраструктуры

Ростуризм направит на развитие туристической инфраструктуры Пермского края почти 150 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:48

2022-06-06T12:48

2022-06-06T12:48

пермский край

дмитрий махонин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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ПЕРМЬ, 6 июн – РИА Новости. Ростуризм направит на развитие туристической инфраструктуры Пермского края почти 150 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Ранее конкурсная комиссия Федерального агентства по туризму (Ростуризма) завершила отбор заявок от субъектов РФ и определила список регионов, которые получат гранты в форме субсидий на развитие инфраструктуры."По результатам конкурса Пермский край получит финансирование по двум из трех номинаций, общая сумма субсидии от федерации составит 148,5 миллионов рублей. Средства будут направлены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – говорится в сообщении.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, развитие туристической инфраструктуры имеет особое значение в решении задачи по наращиванию турпотока в регион. Поэтому "региональные власти делают всё возможное для привлечения средств на эти цели, в том числе и из федерального бюджета".В пресс-службе губернатора уточнили, что победители отбора должны завершить свои проекты до конца 2022 года

https://ria.ru/20220527/podderzhka-1791186451.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)