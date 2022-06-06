Пермский край получит от Ростуризма средства на развитие инфраструктуры
ПЕРМЬ, 6 июн – РИА Новости. Ростуризм направит на развитие туристической инфраструктуры Пермского края почти 150 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Ранее конкурсная комиссия Федерального агентства по туризму (Ростуризма) завершила отбор заявок от субъектов РФ и определила список регионов, которые получат гранты в форме субсидий на развитие инфраструктуры.
"По результатам конкурса Пермский край получит финансирование по двум из трех номинаций, общая сумма субсидии от федерации составит 148,5 миллионов рублей. Средства будут направлены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – говорится в сообщении.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, развитие туристической инфраструктуры имеет особое значение в решении задачи по наращиванию турпотока в регион. Поэтому "региональные власти делают всё возможное для привлечения средств на эти цели, в том числе и из федерального бюджета".
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, с учетом софинансирования из регионального бюджета на развитие туристической отрасли будет направлено свыше 165 миллионов рублей. "Эти средства предприниматели смогут получить уже в этом году в качестве субсидий на создание и развитие пляжей, а также на создание и обустройство национальных туристских маршрутов <…> Министерством по туризму и молодежной политике Пермского края будет проведен конкурсный отбор", – пояснили в ведомстве.
В пресс-службе губернатора уточнили, что победители отбора должны завершить свои проекты до конца 2022 года