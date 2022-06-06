https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022 - РИА Новости, 06.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:38

2022-06-06T12:38

2022-06-06T12:38

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части зачищали Северодонецк. Артиллерия ЛНР при поддержке военной авиации ВКС РФ удерживает под контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск. Российские войска нанесли ракетный удар по производственным корпусам кузнечно-механического завода на окраине города Лозовая в Харьковской области. Там ремонтировали поврежденную украинскую бронетехнику. Среди прочего, в Северске авиация ликвидировала радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления, 34 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений, а также 431 район скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 473 реактивные системы залпового огня, 3424 танка и других бронемашин, 1795 орудий полевой артиллерии и 3446 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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