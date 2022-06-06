https://ria.ru/20220606/sotsobyazatelstva-1793602742.html

Голикова: объединение ПФР и ФСС не снимает с государства соцобязательства

Голикова: объединение ПФР и ФСС не снимает с государства соцобязательства - РИА Новости, 06.06.2022

Голикова: объединение ПФР и ФСС не снимает с государства соцобязательства

Все соцобязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам обсуждения с... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:09

2022-06-06T21:09

2022-06-06T21:21

татьяна голикова

россия

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все соцобязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам обсуждения с фракциями Госдумы проекта об объединении фондов."С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд", - заявила Голикова.Она также обратила внимание, что в РФ будет три категории льготных тарифов социального страхования. В частности, тариф 7,6% будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям, то есть для этих организаций он снизится практически в два раза.

https://ria.ru/20220606/gosduma-1793534408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

татьяна голикова, россия, пенсионный фонд рф