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Голикова: объединение ПФР и ФСС не снимает с государства соцобязательства - РИА Новости, 06.06.2022
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Голикова: объединение ПФР и ФСС не снимает с государства соцобязательства
Голикова: объединение ПФР и ФСС не снимает с государства соцобязательства - РИА Новости, 06.06.2022
Голикова: объединение ПФР и ФСС не снимает с государства соцобязательства
Все соцобязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам обсуждения с... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:09
2022-06-06T21:21
татьяна голикова
россия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все соцобязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам обсуждения с фракциями Госдумы проекта об объединении фондов."С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд", - заявила Голикова.Она также обратила внимание, что в РФ будет три категории льготных тарифов социального страхования. В частности, тариф 7,6% будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям, то есть для этих организаций он снизится практически в два раза.
https://ria.ru/20220606/gosduma-1793534408.html
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татьяна голикова, россия, пенсионный фонд рф
21:09 06.06.2022 (обновлено: 21:21 06.06.2022)
 
Голикова: объединение ПФР и ФСС не снимает с государства соцобязательства

Голикова: обязательства государства после объединения ПФР и ФСС будут исполняться

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все соцобязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам обсуждения с фракциями Госдумы проекта об объединении фондов.
"С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд", - заявила Голикова.
Она также обратила внимание, что в РФ будет три категории льготных тарифов социального страхования. В частности, тариф 7,6% будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям, то есть для этих организаций он снизится практически в два раза.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 17:09
Госдума рассмотрит законы об объединении ПФР и ФСС в среду
 
Татьяна ГоликоваРоссияПенсионный фонд РФ
 
 
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