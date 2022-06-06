21:09 06.06.2022 (обновлено: 21:21 06.06.2022)
Голикова: объединение ПФР и ФСС не снимает с государства соцобязательства
Голикова: обязательства государства после объединения ПФР и ФСС будут исполняться
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все соцобязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам обсуждения с фракциями Госдумы проекта об объединении фондов.
"С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд", - заявила Голикова.
Она также обратила внимание, что в РФ будет три категории льготных тарифов социального страхования. В частности, тариф 7,6% будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям, то есть для этих организаций он снизится практически в два раза.