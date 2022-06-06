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Подрядчики из Курской области восстановят школу в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/shkola-1793558852.html
Подрядчики из Курской области восстановят школу в подшефном районе ДНР
Подрядчики из Курской области восстановят школу в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Подрядчики из Курской области восстановят школу в подшефном районе ДНР
Губернатор Курской области Роман Старовойт, находясь в командировке в ДНР, заявил, что подрядчики уже начали восстанавливать повреждённую школу в Первомайском... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:15
2022-06-06T18:15
специальная военная операция на украине
жкх
курская область
донецкая народная республика
первомайский район
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 6 июня - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт, находясь в командировке в ДНР, заявил, что подрядчики уже начали восстанавливать повреждённую школу в Первомайском районе.Губернатор Курской области приехал в Донецкую Народную Республику и подписал соглашение о сотрудничестве с подшефным Первомайским районом."Наша помощь также требуется в капитальном ремонте местной школы. Подрядная организация уже зашла на объект. Предстоит достроить спортивный зал, заменить инженерные сети и провести внутреннюю отделку", - пишет Старовойт.Курская область взяла шефство над Первомайским (Першотравневым) районом ДНР в середине мая, в рамках чего оказывает помощь, в том числе отправляет гуманитарные грузы и специалистов, которые помогают восстанавливать разрушенные дома и инфраструктуру.
https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html
курская область
донецкая народная республика
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жкх, курская область, донецкая народная республика, первомайский район , ситуация в днр и лнр
18:15 06.06.2022
 
Подрядчики из Курской области восстановят школу в подшефном районе ДНР

Глава Курской области Старовойт: подрядчики восстановят школу в Первомайском районе ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенное здание школы в ДНР
Разрушенное здание школы в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Разрушенное здание школы в ДНР. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 июня - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт, находясь в командировке в ДНР, заявил, что подрядчики уже начали восстанавливать повреждённую школу в Первомайском районе.
Губернатор Курской области приехал в Донецкую Народную Республику и подписал соглашение о сотрудничестве с подшефным Первомайским районом.
"Наша помощь также требуется в капитальном ремонте местной школы. Подрядная организация уже зашла на объект. Предстоит достроить спортивный зал, заменить инженерные сети и провести внутреннюю отделку", - пишет Старовойт.
Курская область взяла шефство над Первомайским (Першотравневым) районом ДНР в середине мая, в рамках чего оказывает помощь, в том числе отправляет гуманитарные грузы и специалистов, которые помогают восстанавливать разрушенные дома и инфраструктуру.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХКурская областьДонецкая Народная РеспубликаПервомайский районСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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