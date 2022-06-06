https://ria.ru/20220606/shkola-1793558852.html

Подрядчики из Курской области восстановят школу в подшефном районе ДНР

Подрядчики из Курской области восстановят школу в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

Подрядчики из Курской области восстановят школу в подшефном районе ДНР

Губернатор Курской области Роман Старовойт, находясь в командировке в ДНР, заявил, что подрядчики уже начали восстанавливать повреждённую школу в Первомайском... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:15

2022-06-06T18:15

2022-06-06T18:15

специальная военная операция на украине

жкх

курская область

донецкая народная республика

первомайский район

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 6 июня - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт, находясь в командировке в ДНР, заявил, что подрядчики уже начали восстанавливать повреждённую школу в Первомайском районе.Губернатор Курской области приехал в Донецкую Народную Республику и подписал соглашение о сотрудничестве с подшефным Первомайским районом."Наша помощь также требуется в капитальном ремонте местной школы. Подрядная организация уже зашла на объект. Предстоит достроить спортивный зал, заменить инженерные сети и провести внутреннюю отделку", - пишет Старовойт.Курская область взяла шефство над Первомайским (Першотравневым) районом ДНР в середине мая, в рамках чего оказывает помощь, в том числе отправляет гуманитарные грузы и специалистов, которые помогают восстанавливать разрушенные дома и инфраструктуру.

https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html

курская область

донецкая народная республика

первомайский район

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жкх, курская область, донецкая народная республика, первомайский район , ситуация в днр и лнр