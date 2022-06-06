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Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
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Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР
Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР
Сахалинская область возьмет шефство над городом Шахтерском в Донецкой Народной Республике, заявил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:54
2022-06-06T13:54
россия
донецкая народная республика
сахалинская область
шахтерск (донецкая область)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн – РИА Новости. Сахалинская область возьмет шефство над городом Шахтерском в Донецкой Народной Республике, заявил губернатор Валерий Лимаренко.По его словам, Шахтерск серьезно пострадал от обстрелов украинских военных."Сейчас там работает делегация Сахалинской области. Наши специалисты изучают ситуацию на месте и помогают составить план работ. Мы намерены сотрудничать во всех видах деятельности – в социальной политике, медицине, образовании", - цитирует слова Лимаренко пресс-служба правительства региона.По словам губернатора, главное направление на ближайшие месяцы – это жилищно-коммунальное хозяйство."Необходимо помочь подготовить дома и социальные объекты к отопительному сезону, отремонтировать систему водоснабжения. Нельзя бросить людей в такое трудное время", – подчеркнул Лимаренко.Шефство над городами и субъектами ДНР взяли уже десятки регионов Российской Федерации.
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россия
донецкая народная республика
сахалинская область
шахтерск (донецкая область)
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россия, донецкая народная республика, сахалинская область, шахтерск (донецкая область)
13:54 06.06.2022
 
Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР

Власти Сахалинской области заявили, что регион возьмет шефство над Шахтерском в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПамятник В.И. Ленину у здания городского совета в Шахтерске
Памятник В.И. Ленину у здания городского совета в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Памятник В.И. Ленину у здания городского совета в Шахтерске. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн – РИА Новости. Сахалинская область возьмет шефство над городом Шахтерском в Донецкой Народной Республике, заявил губернатор Валерий Лимаренко.
По его словам, Шахтерск серьезно пострадал от обстрелов украинских военных.
"Сейчас там работает делегация Сахалинской области. Наши специалисты изучают ситуацию на месте и помогают составить план работ. Мы намерены сотрудничать во всех видах деятельности – в социальной политике, медицине, образовании", - цитирует слова Лимаренко пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, главное направление на ближайшие месяцы – это жилищно-коммунальное хозяйство.
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"Необходимо помочь подготовить дома и социальные объекты к отопительному сезону, отремонтировать систему водоснабжения. Нельзя бросить людей в такое трудное время", – подчеркнул Лимаренко.
Шефство над городами и субъектами ДНР взяли уже десятки регионов Российской Федерации.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаСахалинская областьШахтерск (Донецкая область)
 
 
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