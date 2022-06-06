https://ria.ru/20220606/shakhtersk-1793459754.html
Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР
Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР
Сахалинская область возьмет шефство над городом Шахтерском в Донецкой Народной Республике, заявил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:54
2022-06-06T13:54
2022-06-06T13:54
россия
донецкая народная республика
сахалинская область
шахтерск (донецкая область)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104233/75/1042337549_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_9bb67c839ccf87400a0bc120c31f5f6c.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн – РИА Новости. Сахалинская область возьмет шефство над городом Шахтерском в Донецкой Народной Республике, заявил губернатор Валерий Лимаренко.По его словам, Шахтерск серьезно пострадал от обстрелов украинских военных."Сейчас там работает делегация Сахалинской области. Наши специалисты изучают ситуацию на месте и помогают составить план работ. Мы намерены сотрудничать во всех видах деятельности – в социальной политике, медицине, образовании", - цитирует слова Лимаренко пресс-служба правительства региона.По словам губернатора, главное направление на ближайшие месяцы – это жилищно-коммунальное хозяйство."Необходимо помочь подготовить дома и социальные объекты к отопительному сезону, отремонтировать систему водоснабжения. Нельзя бросить людей в такое трудное время", – подчеркнул Лимаренко.Шефство над городами и субъектами ДНР взяли уже десятки регионов Российской Федерации.
https://ria.ru/20220603/zhdanovka-1792826398.html
россия
донецкая народная республика
сахалинская область
шахтерск (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104233/75/1042337549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e336b892588187526487759789b0a238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, сахалинская область, шахтерск (донецкая область)
Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР
Власти Сахалинской области заявили, что регион возьмет шефство над Шахтерском в ДНР