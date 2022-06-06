https://ria.ru/20220606/shakhtersk-1793459754.html

Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР

Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР

Сахалинская область возьмет шефство над городом Шахтерском в Донецкой Народной Республике, заявил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:54

2022-06-06T13:54

2022-06-06T13:54

россия

донецкая народная республика

сахалинская область

шахтерск (донецкая область)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн – РИА Новости. Сахалинская область возьмет шефство над городом Шахтерском в Донецкой Народной Республике, заявил губернатор Валерий Лимаренко.По его словам, Шахтерск серьезно пострадал от обстрелов украинских военных."Сейчас там работает делегация Сахалинской области. Наши специалисты изучают ситуацию на месте и помогают составить план работ. Мы намерены сотрудничать во всех видах деятельности – в социальной политике, медицине, образовании", - цитирует слова Лимаренко пресс-служба правительства региона.По словам губернатора, главное направление на ближайшие месяцы – это жилищно-коммунальное хозяйство."Необходимо помочь подготовить дома и социальные объекты к отопительному сезону, отремонтировать систему водоснабжения. Нельзя бросить людей в такое трудное время", – подчеркнул Лимаренко.Шефство над городами и субъектами ДНР взяли уже десятки регионов Российской Федерации.

https://ria.ru/20220603/zhdanovka-1792826398.html

россия

донецкая народная республика

сахалинская область

шахтерск (донецкая область)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, сахалинская область, шахтерск (донецкая область)