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Сербия должна ускорить интеграцию в Евросоюз, заявил Вучич - РИА Новости, 06.06.2022
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Сербия должна ускорить интеграцию в Евросоюз, заявил Вучич
Сербия должна ускорить интеграцию в Евросоюз, заявил Вучич - РИА Новости, 06.06.2022
Сербия должна ускорить интеграцию в Евросоюз, заявил Вучич
Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз, заявил в свете предстоящего саммита ЕС – Западные Балканы президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:14
2022-06-06T22:14
в мире
сергей лавров
сербия
белград (город)
россия
евросоюз
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БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз, заявил в свете предстоящего саммита ЕС – Западные Балканы президент страны Александр Вучич.В связи с отложенным визитом в Белград 6-7 июня главы МИД РФ Сергея Лаврова президент Сербии выступил в эфире национального телевидения и заявил, что Сербия продолжит соблюдать свою политику самостоятельного и независимого принятия решений. Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова."Сербия должна сделать ясный и недвусмысленный вывод – она должна поторопиться на своем европейском пути, насколько бы вам это не звучало противоречиво, потому что это лучше всего для Сербии. Лучшее ли это для нас лично, не обязательно, но это лучше всего для наших детей. Поэтому надо смотреть, что можем сделать до декабря, а я говорю сейчас не о санкциях, говорю о верховенстве закона, масс-медиа, демократизации общества и обо всем другом, о тысячах вещей", - заявил глава государства."Мы будем единственные, кто нисколько не продвинется вперед (не откроет новые пункты переговоров о вступлении в ЕС- ред.) в июне, но Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много", - сказал Вучич.
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в мире, сергей лавров, сербия, белград (город), россия, евросоюз
22:14 06.06.2022
 
Сербия должна ускорить интеграцию в Евросоюз, заявил Вучич

Вучич считает, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз, заявил в свете предстоящего саммита ЕС – Западные Балканы президент страны Александр Вучич.
В связи с отложенным визитом в Белград 6-7 июня главы МИД РФ Сергея Лаврова президент Сербии выступил в эфире национального телевидения и заявил, что Сербия продолжит соблюдать свою политику самостоятельного и независимого принятия решений. Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова.
"Сербия должна сделать ясный и недвусмысленный вывод – она должна поторопиться на своем европейском пути, насколько бы вам это не звучало противоречиво, потому что это лучше всего для Сербии. Лучшее ли это для нас лично, не обязательно, но это лучше всего для наших детей. Поэтому надо смотреть, что можем сделать до декабря, а я говорю сейчас не о санкциях, говорю о верховенстве закона, масс-медиа, демократизации общества и обо всем другом, о тысячах вещей", - заявил глава государства.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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"Мы будем единственные, кто нисколько не продвинется вперед (не откроет новые пункты переговоров о вступлении в ЕС- ред.) в июне, но Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много", - сказал Вучич.
 
В миреСергей ЛавровСербияБелград (город)РоссияЕвросоюз
 
 
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