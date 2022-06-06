https://ria.ru/20220606/sapery-1793605050.html

Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.06.2022

Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов, заявил в РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:35

2022-06-06T21:35

2022-06-06T21:35

в мире

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2 832,1 га", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально-значимых объектов один мост и 9,64 километра дорог."Обнаружено и обезврежено 13 987 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 30", - рассказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)