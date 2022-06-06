https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793454772.html

Российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств, пишут СМИ

Российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2022

Российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств, пишут СМИ

Рынок грузоперевозок сильно пошатнулся из-за западных санкций, что может грозить российским грузовым компаниям банкротством, пишет РБК. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:38

2022-06-06T13:38

2022-06-06T13:38

экономика

авто

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Рынок грузоперевозок сильно пошатнулся из-за западных санкций, что может грозить российским грузовым компаниям банкротством, пишет РБК.Снижение тарифов на грузоперевозки было зафиксировано индексом FTL.РФ, который учитывает динамику цен по ста самым популярным направлениям в России. Это грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением автопарка, пишет изданиеЧасть проблемы кроется во введенных ЕС санкциях, в рамках которых западные страны перестали пускать российский грузовой автотранспорт. Это повлияло на сложившуюся за долгие годы систему логистики, вызвав нарушение баланса на рынке и избыток автотранспорта.По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, которые приводит РБК, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тысячи российских компаний с парком на 45 тысячи автопоездов.При этом увеличилась себестоимость перевозок: в основном из-за роста стоимости запчастей, достигающего 70%, и подорожания страхования.Частично проблему с поставками новых машин планируется уладить с помощью параллельного импорта, в списки которого включены такие известные производители, как Scania и Volvo.Власти активно помогают грузоперевозчикам. Среди мер, упомянутых собеседником РБК, есть государственные гранты и льготные кредиты, частичная отмена весогабаритного контроля и отказ от повышения тарифов "Платона".

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793199070.html

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, евросоюз, санкции в отношении россии