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Российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
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Российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств, пишут СМИ
Российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
Российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств, пишут СМИ
Рынок грузоперевозок сильно пошатнулся из-за западных санкций, что может грозить российским грузовым компаниям банкротством, пишет РБК. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:38
2022-06-06T13:38
экономика
авто
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Рынок грузоперевозок сильно пошатнулся из-за западных санкций, что может грозить российским грузовым компаниям банкротством, пишет РБК.Снижение тарифов на грузоперевозки было зафиксировано индексом FTL.РФ, который учитывает динамику цен по ста самым популярным направлениям в России. Это грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением автопарка, пишет изданиеЧасть проблемы кроется во введенных ЕС санкциях, в рамках которых западные страны перестали пускать российский грузовой автотранспорт. Это повлияло на сложившуюся за долгие годы систему логистики, вызвав нарушение баланса на рынке и избыток автотранспорта.По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, которые приводит РБК, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тысячи российских компаний с парком на 45 тысячи автопоездов.При этом увеличилась себестоимость перевозок: в основном из-за роста стоимости запчастей, достигающего 70%, и подорожания страхования.Частично проблему с поставками новых машин планируется уладить с помощью параллельного импорта, в списки которого включены такие известные производители, как Scania и Volvo.Власти активно помогают грузоперевозчикам. Среди мер, упомянутых собеседником РБК, есть государственные гранты и льготные кредиты, частичная отмена весогабаритного контроля и отказ от повышения тарифов "Платона".
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793199070.html
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РИА Новости
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96
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экономика, авто, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
13:38 06.06.2022
 
Российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств, пишут СМИ

РБК: российские грузоперевозчики могут обанкротиться из-за санкций

© Фото : Северо-Западное таможенное управлениеГрузовики на Псковской таможне
Грузовики на Псковской таможне - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : Северо-Западное таможенное управление
Грузовики на Псковской таможне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Рынок грузоперевозок сильно пошатнулся из-за западных санкций, что может грозить российским грузовым компаниям банкротством, пишет РБК.
Снижение тарифов на грузоперевозки было зафиксировано индексом FTL.РФ, который учитывает динамику цен по ста самым популярным направлениям в России. Это грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением автопарка, пишет издание
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Часть проблемы кроется во введенных ЕС санкциях, в рамках которых западные страны перестали пускать российский грузовой автотранспорт. Это повлияло на сложившуюся за долгие годы систему логистики, вызвав нарушение баланса на рынке и избыток автотранспорта.
По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, которые приводит РБК, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тысячи российских компаний с парком на 45 тысячи автопоездов.
При этом увеличилась себестоимость перевозок: в основном из-за роста стоимости запчастей, достигающего 70%, и подорожания страхования.
Частично проблему с поставками новых машин планируется уладить с помощью параллельного импорта, в списки которого включены такие известные производители, как Scania и Volvo.
Власти активно помогают грузоперевозчикам. Среди мер, упомянутых собеседником РБК, есть государственные гранты и льготные кредиты, частичная отмена весогабаритного контроля и отказ от повышения тарифов "Платона".
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ЭкономикаАвтоРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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