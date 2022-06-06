Российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств, пишут СМИ
РБК: российские грузоперевозчики могут обанкротиться из-за санкций
© Фото : Северо-Западное таможенное управлениеГрузовики на Псковской таможне
© Фото : Северо-Западное таможенное управление
Грузовики на Псковской таможне. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Рынок грузоперевозок сильно пошатнулся из-за западных санкций, что может грозить российским грузовым компаниям банкротством, пишет РБК.
Снижение тарифов на грузоперевозки было зафиксировано индексом FTL.РФ, который учитывает динамику цен по ста самым популярным направлениям в России. Это грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением автопарка, пишет издание
Часть проблемы кроется во введенных ЕС санкциях, в рамках которых западные страны перестали пускать российский грузовой автотранспорт. Это повлияло на сложившуюся за долгие годы систему логистики, вызвав нарушение баланса на рынке и избыток автотранспорта.
По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, которые приводит РБК, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тысячи российских компаний с парком на 45 тысячи автопоездов.
При этом увеличилась себестоимость перевозок: в основном из-за роста стоимости запчастей, достигающего 70%, и подорожания страхования.
Частично проблему с поставками новых машин планируется уладить с помощью параллельного импорта, в списки которого включены такие известные производители, как Scania и Volvo.
Власти активно помогают грузоперевозчикам. Среди мер, упомянутых собеседником РБК, есть государственные гранты и льготные кредиты, частичная отмена весогабаритного контроля и отказ от повышения тарифов "Платона".