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Медведев предупредил об опасности санкций для всей инвестсферы - РИА Новости, 06.06.2022
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Медведев предупредил об опасности санкций для всей инвестсферы
Медведев предупредил об опасности санкций для всей инвестсферы - РИА Новости, 06.06.2022
Медведев предупредил об опасности санкций для всей инвестсферы
Санкции Европейского союза против Национального расчетного депозитария (НРД) России приведут к тому, что по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:05
2022-06-06T11:06
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
экономика
национальный расчетный депозитарий (нрд)
евросоюз
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Санкции Европейского союза против Национального расчетного депозитария (НРД) России приведут к тому, что по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар, европейцы показали, что считают своих граждан и бизнес врагами не меньшими, чем россиян, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Всё ради того, чтобы громко вскрикнуть: "Цель достигнута, в России дефолт". Только это очередное вранье. Мы никогда не отказывались платить. Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернёт, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что "в итоге никто ничего не получит – ни у нас, ни за рубежом"."Инвестиции превратились в пыль", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.ЕС ранее объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга.
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санкции в отношении россии, дмитрий медведев, экономика, национальный расчетный депозитарий (нрд), евросоюз
11:05 06.06.2022 (обновлено: 11:06 06.06.2022)
 
Медведев предупредил об опасности санкций для всей инвестсферы

Зампред Совбеза Медведев: санкции против расчетного депозитария ударят по всей инвестсфере

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Санкции Европейского союза против Национального расчетного депозитария (НРД) России приведут к тому, что по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар, европейцы показали, что считают своих граждан и бизнес врагами не меньшими, чем россиян, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Всё ради того, чтобы громко вскрикнуть: "Цель достигнута, в России дефолт". Только это очередное вранье. Мы никогда не отказывались платить. Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернёт, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 10:55
Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия
Он добавил, что "в итоге никто ничего не получит – ни у нас, ни за рубежом".
"Инвестиции превратились в пыль", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
ЕС ранее объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга.
 
Санкции в отношении РоссииДмитрий МедведевЭкономикаНациональный расчетный депозитарий (НРД)Евросоюз
 
 
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