11:05 06.06.2022 (обновлено: 11:06 06.06.2022)
Медведев предупредил об опасности санкций для всей инвестсферы
Зампред Совбеза Медведев: санкции против расчетного депозитария ударят по всей инвестсфере
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Санкции Европейского союза против Национального расчетного депозитария (НРД) России приведут к тому, что по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар, европейцы показали, что считают своих граждан и бизнес врагами не меньшими, чем россиян, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Всё ради того, чтобы громко вскрикнуть: "Цель достигнута, в России дефолт". Только это очередное вранье. Мы никогда не отказывались платить. Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернёт, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "в итоге никто ничего не получит – ни у нас, ни за рубежом".
"Инвестиции превратились в пыль", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
ЕС ранее объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга.