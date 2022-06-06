https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793396116.html

Медведев предупредил об опасности санкций для всей инвестсферы

Медведев предупредил об опасности санкций для всей инвестсферы - РИА Новости, 06.06.2022

Медведев предупредил об опасности санкций для всей инвестсферы

Санкции Европейского союза против Национального расчетного депозитария (НРД) России приведут к тому, что по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:05

2022-06-06T11:05

2022-06-06T11:06

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

экономика

национальный расчетный депозитарий (нрд)

евросоюз

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Санкции Европейского союза против Национального расчетного депозитария (НРД) России приведут к тому, что по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар, европейцы показали, что считают своих граждан и бизнес врагами не меньшими, чем россиян, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Всё ради того, чтобы громко вскрикнуть: "Цель достигнута, в России дефолт". Только это очередное вранье. Мы никогда не отказывались платить. Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернёт, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что "в итоге никто ничего не получит – ни у нас, ни за рубежом"."Инвестиции превратились в пыль", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.ЕС ранее объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793392432.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, дмитрий медведев, экономика, национальный расчетный депозитарий (нрд), евросоюз