https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793392432.html

Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия

Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия - РИА Новости, 06.06.2022

Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия

Шестой пакет санкций Евросоюза против России приведет к возникновению революционной ситуации в мире, считает заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:55

2022-06-06T10:55

2022-06-06T14:01

экономика

евросоюз

россия

дмитрий медведев

санкции

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Шестой пакет санкций Евросоюза против России приведет к возникновению революционной ситуации в мире, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев."Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей", — написал он в своем Telegram-канале.Медведев констатировал, что Европа не может сразу отказаться от российской нефти, так как "свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке". Теперь европейцам необходимо за несколько месяцев найти альтернативные источники поставок сырья такого же качества.Говоря о запрете на страхование танкеров с российской нефтью, Медведев отметил, что эту проблему легко решить путем предоставления госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами.Целью санкций против Национального расчетного депозитария зампред Совбеза назвал желание создать для России ситуацию дефолта. Он подчеркнул, что страна никогда не отказывалась платить.Отключение в рамках санкций Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT ни к чему не привело, продолжил Медведев. Кредитные организации продолжают нормально работать, так как "внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме".В конце минувшей недели Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

https://ria.ru/20220604/neft-1793073351.html

https://ria.ru/20220604/nrd-1793072703.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия, дмитрий медведев, санкции