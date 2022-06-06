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Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия - РИА Новости, 06.06.2022
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Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия
Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия - РИА Новости, 06.06.2022
Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия
Шестой пакет санкций Евросоюза против России приведет к возникновению революционной ситуации в мире, считает заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:55
2022-06-06T14:01
экономика
евросоюз
россия
дмитрий медведев
санкции
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Шестой пакет санкций Евросоюза против России приведет к возникновению революционной ситуации в мире, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев."Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей", — написал он в своем Telegram-канале.Медведев констатировал, что Европа не может сразу отказаться от российской нефти, так как "свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке". Теперь европейцам необходимо за несколько месяцев найти альтернативные источники поставок сырья такого же качества.Говоря о запрете на страхование танкеров с российской нефтью, Медведев отметил, что эту проблему легко решить путем предоставления госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами.Целью санкций против Национального расчетного депозитария зампред Совбеза назвал желание создать для России ситуацию дефолта. Он подчеркнул, что страна никогда не отказывалась платить.Отключение в рамках санкций Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT ни к чему не привело, продолжил Медведев. Кредитные организации продолжают нормально работать, так как "внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме".В конце минувшей недели Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
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экономика, евросоюз, россия, дмитрий медведев, санкции
10:55 06.06.2022 (обновлено: 14:01 06.06.2022)
 
Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия

Медведев заявил, что шестой пакет санкций ЕС приведет к революционной ситуации в мире

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Шестой пакет санкций Евросоюза против России приведет к возникновению революционной ситуации в мире, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей", — написал он в своем Telegram-канале.
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"Тихий ужас": в ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России
Медведев констатировал, что Европа не может сразу отказаться от российской нефти, так как "свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке". Теперь европейцам необходимо за несколько месяцев найти альтернативные источники поставок сырья такого же качества.

"Они знают, что все равно надо будет найти серые схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции. И это несмотря на то, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, ублюдочные власти в Варшаве вообще отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать", — подчеркнул зампред СБ.

Говоря о запрете на страхование танкеров с российской нефтью, Медведев отметил, что эту проблему легко решить путем предоставления госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами.
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Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России
Целью санкций против Национального расчетного депозитария зампред Совбеза назвал желание создать для России ситуацию дефолта. Он подчеркнул, что страна никогда не отказывалась платить.
"Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернет, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль", — говорится в публикации.
Отключение в рамках санкций Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT ни к чему не привело, продолжил Медведев. Кредитные организации продолжают нормально работать, так как "внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме".
"Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так", — заключил зампред Совбеза.
В конце минувшей недели Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
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ЭкономикаЕвросоюзРоссияДмитрий МедведевСанкции
 
 
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