https://ria.ru/20220606/samolet-1793495527.html

"Бесшабашные дураки": болгары возмутились закрытием неба для борта Лаврова

"Бесшабашные дураки": болгары возмутились закрытием неба для борта Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022

"Бесшабашные дураки": болгары возмутились закрытием неба для борта Лаврова

Читатели болгарского издания Dir раскритиковали решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета министра... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:17

2022-06-06T15:17

2022-06-06T15:36

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сергей лавров

болгария

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dir раскритиковали решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова.В комментариях многие отметили, что Болгария поступает неразумно."С этими правителями мы смело идем по пути Украины и подливаем масла в огонь", — считает один из читателей."Полные идиоты принимают решения абсолютно безответственно и без мнения народа", — возмутился другой."Это чудовищная наглость со стороны болгарского правительства и президента Радева!" — уверен еще один комментатор."Очередное бессмысленное действие, которое ухудшит болгаро-российские отношения", — написал другой пользователь."В ЕС правят "бесшабашные дураки". Я считаю, что этот случай лишнее тому доказательство", — заключил читатель.Лавров должен был посетить Белград 6-7 июня, но из-за позиции Болгарии, Северной Македонии и Черногории визит пришлось отложить. Сам министр назвал ситуацию немыслимой и возмутительной.Официальных объяснений от Софии, Скопье и Подгорицы Москва пока не получила.

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793452470.html

https://ria.ru/20220606/peskov-1793449150.html

https://ria.ru/20220606/serbiya-1793488026.html

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Севастиан Котов

в мире, россия, евросоюз, сербия, сергей лавров, болгария