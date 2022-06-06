https://ria.ru/20220606/samolet-1793495527.html
"Бесшабашные дураки": болгары возмутились закрытием неба для борта Лаврова
"Бесшабашные дураки": болгары возмутились закрытием неба для борта Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
"Бесшабашные дураки": болгары возмутились закрытием неба для борта Лаврова
Читатели болгарского издания Dir раскритиковали решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета министра... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:17
2022-06-06T15:17
2022-06-06T15:36
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сергей лавров
болгария
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dir раскритиковали решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова.В комментариях многие отметили, что Болгария поступает неразумно."С этими правителями мы смело идем по пути Украины и подливаем масла в огонь", — считает один из читателей."Полные идиоты принимают решения абсолютно безответственно и без мнения народа", — возмутился другой."Это чудовищная наглость со стороны болгарского правительства и президента Радева!" — уверен еще один комментатор."Очередное бессмысленное действие, которое ухудшит болгаро-российские отношения", — написал другой пользователь."В ЕС правят "бесшабашные дураки". Я считаю, что этот случай лишнее тому доказательство", — заключил читатель.Лавров должен был посетить Белград 6-7 июня, но из-за позиции Болгарии, Северной Македонии и Черногории визит пришлось отложить. Сам министр назвал ситуацию немыслимой и возмутительной.Официальных объяснений от Софии, Скопье и Подгорицы Москва пока не получила.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793452470.html
https://ria.ru/20220606/peskov-1793449150.html
https://ria.ru/20220606/serbiya-1793488026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, сербия, сергей лавров, болгария
15:17 06.06.2022 (обновлено: 15:36 06.06.2022)
"Бесшабашные дураки": болгары возмутились закрытием неба для борта Лаврова
Читатели Dir возмутились закрытием неба для самолета Лаврова
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Читатели болгарского издания Dir
раскритиковали решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В комментариях многие отметили, что Болгария поступает неразумно.
"С этими правителями мы смело идем по пути Украины и подливаем масла в огонь", — считает один из читателей.
"Полные идиоты принимают решения абсолютно безответственно и без мнения народа", — возмутился другой.
"Это чудовищная наглость со стороны болгарского правительства и президента Радева!" — уверен еще один комментатор.
"Очередное бессмысленное действие, которое ухудшит болгаро-российские отношения", — написал другой пользователь.
"В ЕС
правят "бесшабашные дураки". Я считаю, что этот случай лишнее тому доказательство", — заключил читатель.
Лавров должен был посетить Белград 6-7 июня, но из-за позиции Болгарии, Северной Македонии и Черногории визит пришлось отложить. Сам министр назвал ситуацию немыслимой и возмутительной.
Официальных объяснений от Софии, Скопье и Подгорицы Москва пока не получила.