https://ria.ru/20220606/rzso-1793578344.html
Небензя: Россия имеет право на ответный удар, если Украина применит РЗСО
Небензя: Россия имеет право на ответный удар, если Украина применит РЗСО - РИА Новости, 06.06.2022
Небензя: Россия имеет право на ответный удар, если Украина применит РЗСО
Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений о применении Киевом реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой дальности, заявил РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:16
2022-06-06T19:16
2022-06-06T20:10
специальная военная операция на украине
россия
в мире
энтони блинкен
киев
сша
василий небензя
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ООН, 6 июн – РИА Новости. Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений о применении Киевом реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой дальности, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линию угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новыми дальнобойными боеприпасами, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия", - подчеркнул российский дипломат.
https://radiosputnik.ria.ru/20220528/rzso-1791363316.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, энтони блинкен, киев, сша, василий небензя
19:16 06.06.2022 (обновлено: 20:10 06.06.2022)
Небензя: Россия имеет право на ответный удар, если Украина применит РЗСО
Небензя заявил о праве России на ответный удар в случае применения РЗСО Украиной