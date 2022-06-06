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Небензя: Россия имеет право на ответный удар, если Украина применит РЗСО - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/rzso-1793578344.html
Небензя: Россия имеет право на ответный удар, если Украина применит РЗСО
Небензя: Россия имеет право на ответный удар, если Украина применит РЗСО - РИА Новости, 06.06.2022
Небензя: Россия имеет право на ответный удар, если Украина применит РЗСО
Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений о применении Киевом реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой дальности, заявил РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:16
2022-06-06T20:10
специальная военная операция на украине
россия
в мире
энтони блинкен
киев
сша
василий небензя
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ООН, 6 июн – РИА Новости. Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений о применении Киевом реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой дальности, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линию угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новыми дальнобойными боеприпасами, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия", - подчеркнул российский дипломат.
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россия, в мире, энтони блинкен, киев, сша, василий небензя
19:16 06.06.2022 (обновлено: 20:10 06.06.2022)
 
Небензя: Россия имеет право на ответный удар, если Украина применит РЗСО

Небензя заявил о праве России на ответный удар в случае применения РЗСО Украиной

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 6 июн – РИА Новости. Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений о применении Киевом реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой дальности, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линию угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новыми дальнобойными боеприпасами, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия", - подчеркнул российский дипломат.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 07:59В мире
СМИ: администрация Байдена одобрила отправку РЗСО на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЭнтони БлинкенКиевСШАВасилий Небензя
 
 
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