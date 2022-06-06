https://ria.ru/20220606/rubezhnoe-1793548925.html
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города - РИА Новости, 06.06.2022
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города
Город Рубежное (ЛНР) постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь активно идут восстановительные работы и расчистка территории от последствий боевых действий.
2022-06-06T17:43
2022-06-06T17:43
2022-06-06T17:43
видео
рубежное
лнр
вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793547943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_febcea92bc4f53f01d00635a58ad9124.jpg
Но жизнь еще далека от нормальной: нет воды, света и централизованной поставки продуктов, а еду из гуманитарной помощи приходится готовить на кострах. Магазины не работают, но иногда приезжают автолавки. Жилые кварталы Рубежного перешли под контроль российских войск 20 апреля. Промзона населенного пункта полностью была освобождена от украинских националистов 13 мая.
рубежное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793547943_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6945d326ed876b25b8da3026bc23f25b.jpg
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города
Город Рубежное (ЛНР) постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь активно идут восстановительные работы и расчистка территории от последствий боевых действий. Но жизнь еще далека от нормальной: нет воды, света и централизованной поставки продуктов, а еду из гуманитарной помощи приходится готовить на кострах. Магазины не работают, но иногда приезжают автолавки.
Жилые кварталы Рубежного перешли под контроль российских войск 20 апреля. Промзона населенного пункта полностью была освобождена от украинских националистов 13 мая.
2022-06-06T17:43
true
PT3M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, рубежное, лнр, вода, видео
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города
Город Рубежное (ЛНР) постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь активно идут восстановительные работы и расчистка территории от последствий боевых действий.
2022-06-06T17:43
true
PT3M07S
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города
Город Рубежное (ЛНР) постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь активно идут восстановительные работы и расчистка территории от последствий боевых действий.