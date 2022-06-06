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"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города - РИА Новости, 06.06.2022
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"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города - РИА Новости, 06.06.2022
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города
Город Рубежное (ЛНР) постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь активно идут восстановительные работы и расчистка территории от последствий боевых действий.
2022-06-06T17:43
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видео
рубежное
лнр
вода
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Но жизнь еще далека от нормальной: нет воды, света и централизованной поставки продуктов, а еду из гуманитарной помощи приходится готовить на кострах. Магазины не работают, но иногда приезжают автолавки. Жилые кварталы Рубежного перешли под контроль российских войск 20 апреля. Промзона населенного пункта полностью была освобождена от украинских националистов 13 мая.
рубежное
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Ольга Кожухова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города
Город Рубежное (ЛНР) постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь активно идут восстановительные работы и расчистка территории от последствий боевых действий. Но жизнь еще далека от нормальной: нет воды, света и централизованной поставки продуктов, а еду из гуманитарной помощи приходится готовить на кострах. Магазины не работают, но иногда приезжают автолавки. Жилые кварталы Рубежного перешли под контроль российских войск 20 апреля. Промзона населенного пункта полностью была освобождена от украинских националистов 13 мая.
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60
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видео, рубежное, лнр, вода, видео
"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города
Город Рубежное (ЛНР) постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь активно идут восстановительные работы и расчистка территории от последствий боевых действий.
2022-06-06T17:43
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PT3M07S
17:43 06.06.2022
 

"Надежда есть" – жители Рубежного о восстановлении города

Читать ria.ru в
Город Рубежное (ЛНР) постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь активно идут восстановительные работы и расчистка территории от последствий боевых действий.
Но жизнь еще далека от нормальной: нет воды, света и централизованной поставки продуктов, а еду из гуманитарной помощи приходится готовить на кострах. Магазины не работают, но иногда приезжают автолавки. Жилые кварталы Рубежного перешли под контроль российских войск 20 апреля. Промзона населенного пункта полностью была освобождена от украинских националистов 13 мая.
 
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