https://ria.ru/20220606/rossiya-1793571869.html

Освобожденная часть Украины скоро воссоединится с Россией, заявил Аксенов

Освобожденная часть Украины скоро воссоединится с Россией, заявил Аксенов - РИА Новости, 06.06.2022

Освобожденная часть Украины скоро воссоединится с Россией, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что воссоединение освобожденных территорий Украины с Российской Федерацией близко, "здесь без вариантов". РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:49

2022-06-06T18:49

2022-06-06T22:15

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

в мире

украина

россия

херсонская область

республика крым

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ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что воссоединение освобожденных территорий Украины с Российской Федерацией близко, "здесь без вариантов"."Не сомневаемся, что очень скоро мы будем в одной семье - многонациональной, российской", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793570684.html

украина

россия

херсонская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

сергей аксенов (политик), в мире, украина, россия, херсонская область , республика крым