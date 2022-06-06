18:49 06.06.2022 (обновлено: 22:15 06.06.2022)
Освобожденная часть Украины скоро воссоединится с Россией, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов заявил, что воссоединение освобожденной части Украины с Россией близко
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что воссоединение освобожденных территорий Украины с Российской Федерацией близко, "здесь без вариантов".
"Русский мир возвращается в прежние границы, здесь без вариантов, конечно. Мы, с одной стороны, разделяем, конечно, и радость того, что воссоединение близко. С другой стороны, конечно, трагедия, что (украинские войска - ред.) обстреливают мирных жителей… В одном мы все уверены - в неотвратимости нашей победы", - сказал Аксенов журналистам.
"Не сомневаемся, что очень скоро мы будем в одной семье - многонациональной, российской", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.