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Освобожденная часть Украины скоро воссоединится с Россией, заявил Аксенов - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/rossiya-1793571869.html
Освобожденная часть Украины скоро воссоединится с Россией, заявил Аксенов
Освобожденная часть Украины скоро воссоединится с Россией, заявил Аксенов - РИА Новости, 06.06.2022
Освобожденная часть Украины скоро воссоединится с Россией, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что воссоединение освобожденных территорий Украины с Российской Федерацией близко, "здесь без вариантов". РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:49
2022-06-06T22:15
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
в мире
украина
россия
херсонская область
республика крым
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ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что воссоединение освобожденных территорий Украины с Российской Федерацией близко, "здесь без вариантов"."Не сомневаемся, что очень скоро мы будем в одной семье - многонациональной, российской", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220606/zaporozhe-1793570684.html
украина
россия
херсонская область
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сергей аксенов (политик), в мире, украина, россия, херсонская область , республика крым
18:49 06.06.2022 (обновлено: 22:15 06.06.2022)
 
Освобожденная часть Украины скоро воссоединится с Россией, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов заявил, что воссоединение освобожденной части Украины с Россией близко

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что воссоединение освобожденных территорий Украины с Российской Федерацией близко, "здесь без вариантов".
"Русский мир возвращается в прежние границы, здесь без вариантов, конечно. Мы, с одной стороны, разделяем, конечно, и радость того, что воссоединение близко. С другой стороны, конечно, трагедия, что (украинские войска - ред.) обстреливают мирных жителей… В одном мы все уверены - в неотвратимости нашей победы", - сказал Аксенов журналистам.
"Не сомневаемся, что очень скоро мы будем в одной семье - многонациональной, российской", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
18:44
В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)В миреУкраинаРоссияХерсонская областьРеспублика Крым
 
 
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