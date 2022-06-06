https://ria.ru/20220606/resursy-1793342206.html

Постпредство России при ООН расскажет о русскоязычных ресурсах организации

Постпредство России при ООН расскажет о русскоязычных ресурсах организации - РИА Новости, 06.06.2022

Постпредство России при ООН расскажет о русскоязычных ресурсах организации

Постпредство России запустит в День русского языка (6 июня) проект в соцсетях, в котором расскажет о русскоязычных ресурсах ООН, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T01:46

2022-06-06T01:46

2022-06-06T01:46

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ООН, 6 июн — РИА Новости. Постпредство России запустит в День русского языка (6 июня) проект в соцсетях, в котором расскажет о русскоязычных ресурсах ООН, сообщил журналистам пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский."В этом году мы расскажем подписчикам наших социальных сетей об официальных русскоязычных медиаресурсах ООН", — отметил пресс-секретарь.По его словам, цель проекта, который проводится при поддержке официальных ресурсов ООН, – "показать, что глобальная повестка, при всей своей сложности, может быть очень интересной"."Мы решили рассказать не только о наиболее посещаемых сайтах, таких как главный портал ООН (un.org), Служба новостей на русском языке (news.un.org/ru/) или Московский информационный центр (unic.ru), но и об очень важных ооновских подразделениях и программах (ВОЗ, ФАО, МАГАТЭ и др.), на ресурсах которых также содержится много интересной и полезной информации", — указал Стржижовский.По его словам, в этом году в штаб-квартире ООН объединение русскоговорящих ооновских сотрудников "Клуб русской книги" по традиции организует ряд мероприятий, "в ходе которых пройдут встречи с известными мастерами пера и блогерами"."С приветственным словом выступят руководители дипмиссий и заместитель генерального секретаря (ООН – ред.), а слушатели языковых курсов ООН прочтут стихи на русском языке", — сказал Стржижовский.

https://ria.ru/20220606/yazyk-1792894557.html

https://ria.ru/20220604/biblioteki-1790442678.html

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оон, воз, фао, в мире, россия, федор стржижовский