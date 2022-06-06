Постпредство России при ООН расскажет о русскоязычных ресурсах организации
Дипломат Стржижовский: постпредство при ООН расскажет о русскоязычных ресурсах организации
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 6 июн — РИА Новости. Постпредство России запустит в День русского языка (6 июня) проект в соцсетях, в котором расскажет о русскоязычных ресурсах ООН, сообщил журналистам пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский.
"Шестого июня во всем мире отмечается День русского языка, одного из шести официальных языков ООН. Этот праздник стал традиционным поводом подчеркнуть роль русского языка в современном мире", — сказал он.
"В этом году мы расскажем подписчикам наших социальных сетей об официальных русскоязычных медиаресурсах ООН", — отметил пресс-секретарь.
По его словам, цель проекта, который проводится при поддержке официальных ресурсов ООН, – "показать, что глобальная повестка, при всей своей сложности, может быть очень интересной".
01:33День русского языка
"Мы решили рассказать не только о наиболее посещаемых сайтах, таких как главный портал ООН (un.org), Служба новостей на русском языке (news.un.org/ru/) или Московский информационный центр (unic.ru), но и об очень важных ооновских подразделениях и программах (ВОЗ, ФАО, МАГАТЭ и др.), на ресурсах которых также содержится много интересной и полезной информации", — указал Стржижовский.
По его словам, в этом году в штаб-квартире ООН объединение русскоговорящих ооновских сотрудников "Клуб русской книги" по традиции организует ряд мероприятий, "в ходе которых пройдут встречи с известными мастерами пера и блогерами".
"С приветственным словом выступят руководители дипмиссий и заместитель генерального секретаря (ООН – ред.), а слушатели языковых курсов ООН прочтут стихи на русском языке", — сказал Стржижовский.