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Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста - РИА Новости, 06.06.2022
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Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста
Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста - РИА Новости, 06.06.2022
Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста
В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:09
2022-06-06T13:09
происшествия
россия
сергей зуев
марина ракова
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Зарегистрирована апелляционная жалоба Раковой М.Н. на постановление о продлении срока содержания под стражей от 2 июня", - сказала собеседница агентства. На прошлой неделе суд оставил в СИЗО бывшую чиновницу до 6 августа. По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило общий размер хищений в 50 миллионов рублей.Также фигурантами дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере), которое расследует полиция, являются бывший гендиректор ФНФРО Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак (они впоследствии пришли с Раковой в структуры Сбербанка), ее гражданский муж Артур Стеценко, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.Сбербанк, где до ареста Ракова работала на должности вице-президента, уволил ее в октябре.
https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790775914.html
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происшествия, россия, сергей зуев, марина ракова, московская высшая школа социальных и экономических наук
13:09 06.06.2022
 
Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста

Экс-замминистра просвещения Ракова подала апелляцию на продление ареста до 6 августа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Раковой М.Н. на постановление о продлении срока содержания под стражей от 2 июня", - сказала собеседница агентства.
Логотип РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 10:03
Обыски по делу Раковой проходят у сотрудников ФИРО РАНХиГС
На прошлой неделе суд оставил в СИЗО бывшую чиновницу до 6 августа. По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило общий размер хищений в 50 миллионов рублей.
Также фигурантами дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере), которое расследует полиция, являются бывший гендиректор ФНФРО Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак (они впоследствии пришли с Раковой в структуры Сбербанка), ее гражданский муж Артур Стеценко, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
Сбербанк, где до ареста Ракова работала на должности вице-президента, уволил ее в октябре.
Бывший заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:13
Суд дал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич 6,5 года колонии
 
ПроисшествияРоссияСергей ЗуевМарина РаковаМосковская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
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