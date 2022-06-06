https://ria.ru/20220606/rakova-1793443898.html
Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста
Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста - РИА Новости, 06.06.2022
Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста
В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:09
2022-06-06T13:09
2022-06-06T13:09
происшествия
россия
сергей зуев
марина ракова
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Зарегистрирована апелляционная жалоба Раковой М.Н. на постановление о продлении срока содержания под стражей от 2 июня", - сказала собеседница агентства. На прошлой неделе суд оставил в СИЗО бывшую чиновницу до 6 августа. По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило общий размер хищений в 50 миллионов рублей.Также фигурантами дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере), которое расследует полиция, являются бывший гендиректор ФНФРО Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак (они впоследствии пришли с Раковой в структуры Сбербанка), ее гражданский муж Артур Стеценко, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.Сбербанк, где до ареста Ракова работала на должности вице-президента, уволил ее в октябре.
https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790775914.html
https://ria.ru/20220603/lukashevich-1792977796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сергей зуев, марина ракова, московская высшая школа социальных и экономических наук
Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста
Экс-замминистра просвещения Ракова подала апелляцию на продление ареста до 6 августа
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Раковой М.Н. на постановление о продлении срока содержания под стражей от 2 июня", - сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе суд оставил в СИЗО бывшую чиновницу до 6 августа. По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило общий размер хищений в 50 миллионов рублей.
Также фигурантами дела по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничестве в особо крупном размере), которое расследует полиция, являются бывший гендиректор ФНФРО Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак (они впоследствии пришли с Раковой в структуры Сбербанка
), ее гражданский муж Артур Стеценко, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев
.
Сбербанк, где до ареста Ракова работала на должности вице-президента, уволил ее в октябре.