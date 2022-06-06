https://ria.ru/20220606/premiya-1793493481.html

Шесть молодых авторов стали призерами литературной премии "Лицей"

Шесть молодых авторов стали призерами литературной премии "Лицей" - РИА Новости, 06.06.2022

Шесть молодых авторов стали призерами литературной премии "Лицей"

Лауреатов шестого сезона ежегодной премии "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов объявили в понедельник на "Главной сцене" книжного фестиваля "Красная площадь". РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:14

2022-06-06T15:14

2022-06-06T15:14

культура

книги

книжный фестиваль "красная площадь"

новости культуры

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лауреатов шестого сезона ежегодной премии "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов объявили в понедельник на "Главной сцене" книжного фестиваля "Красная площадь".Победителями в номинации "Поэзия" стали Оля Скорлупкина , (сборник "В стране победившего сюрреализма"), Денис Балин (сборник "Мутная река"), Антон Азаренков (сборник стихотворений).В категории "Проза": Екатерина Манойло (роман "Отец смотрит на Запад"), Михаил Турбин (роман "Выше ноги от земли"), Алексей Колесников (сборник рассказов "Ирокез").К составе жюри премии — Григорий Служитель (председатель), Вера Богданова, Шамиль Идиатуллин, Александр Снегирев, Алексей Сальников, Татьяна Соловьева.Общий призовой фонд премии – 4,8 млн. рублей.Финалистам шестого сезона премии "Лицей" помимо основных наград были вручены также специальные призы от партнёров премии.Литературная премия "Лицей" была учреждена в 2017 году. Она создалась ради поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, способных внести существенный вклад в сохранение и развитие отечественной и мировой литературы.

https://ria.ru/20220603/knigi-1792630393.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

книги, книжный фестиваль "красная площадь", новости культуры