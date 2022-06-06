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Шесть молодых авторов стали призерами литературной премии "Лицей" - РИА Новости, 06.06.2022
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Культура
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Шесть молодых авторов стали призерами литературной премии "Лицей"
Шесть молодых авторов стали призерами литературной премии "Лицей" - РИА Новости, 06.06.2022
Шесть молодых авторов стали призерами литературной премии "Лицей"
Лауреатов шестого сезона ежегодной премии "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов объявили в понедельник на "Главной сцене" книжного фестиваля "Красная площадь". РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:14
2022-06-06T15:14
культура
книги
книжный фестиваль "красная площадь"
новости культуры
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лауреатов шестого сезона ежегодной премии "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов объявили в понедельник на "Главной сцене" книжного фестиваля "Красная площадь".Победителями в номинации "Поэзия" стали Оля Скорлупкина , (сборник "В стране победившего сюрреализма"), Денис Балин (сборник "Мутная река"), Антон Азаренков (сборник стихотворений).В категории "Проза": Екатерина Манойло (роман "Отец смотрит на Запад"), Михаил Турбин (роман "Выше ноги от земли"), Алексей Колесников (сборник рассказов "Ирокез").К составе жюри премии — Григорий Служитель (председатель), Вера Богданова, Шамиль Идиатуллин, Александр Снегирев, Алексей Сальников, Татьяна Соловьева.Общий призовой фонд премии – 4,8 млн. рублей.Финалистам шестого сезона премии "Лицей" помимо основных наград были вручены также специальные призы от партнёров премии.Литературная премия "Лицей" была учреждена в 2017 году. Она создалась ради поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, способных внести существенный вклад в сохранение и развитие отечественной и мировой литературы.
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книги, книжный фестиваль "красная площадь", новости культуры
15:14 06.06.2022
 
Шесть молодых авторов стали призерами литературной премии "Лицей"

На фестивале "Красная площадь" назвали имена лауреатов литературной премии "Лицей"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители на VIII книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Посетители на VIII книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лауреатов шестого сезона ежегодной премии "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов объявили в понедельник на "Главной сцене" книжного фестиваля "Красная площадь".
Победителями в номинации "Поэзия" стали Оля Скорлупкина , (сборник "В стране победившего сюрреализма"), Денис Балин (сборник "Мутная река"), Антон Азаренков (сборник стихотворений).
В категории "Проза": Екатерина Манойло (роман "Отец смотрит на Запад"), Михаил Турбин (роман "Выше ноги от земли"), Алексей Колесников (сборник рассказов "Ирокез").
К составе жюри премии — Григорий Служитель (председатель), Вера Богданова, Шамиль Идиатуллин, Александр Снегирев, Алексей Сальников, Татьяна Соловьева.
Общий призовой фонд премии – 4,8 млн. рублей.
Финалистам шестого сезона премии "Лицей" помимо основных наград были вручены также специальные призы от партнёров премии.
Литературная премия "Лицей" была учреждена в 2017 году. Она создалась ради поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, способных внести существенный вклад в сохранение и развитие отечественной и мировой литературы.
Книжные новинки - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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