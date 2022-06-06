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Россия может отозвать послов из Черногории и Болгарии, считает эксперт
Россия может отозвать послов из Черногории и Болгарии, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2022
Россия может отозвать послов из Черногории и Болгарии, считает эксперт
Россия может отозвать послов из Северной Македонии, Черногории и Болгарии из-за ситуации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, считает известный... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:30
2022-06-06T11:30
2022-06-06T11:30
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сергей лавров
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия может отозвать послов из Северной Македонии, Черногории и Болгарии из-за ситуации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, считает известный российский дипломат Сергей Орджоникидзе."Я думаю, что реакция должна быть самой жесткой, потому что они препятствовали высокому должностному лицу нашего государства осуществить свои дипломатические функции. Это политический шаг антироссийской направленности", - сказал эксперт РИА Новости.Дипломат не стал прогнозировать, могут ли быть разорваны дипломатические отношения РФ с тремя странами, однако, комментируя возможность отзыва послов, сказал: "Это вполне вероятно".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ, у которого на 6-7 июня был намечен визит в Сербию.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
https://ria.ru/20220605/lavrov-1793337695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черногория, северная македония, болгария, мария захарова, сергей лавров, сергей орджоникидзе
Россия может отозвать послов из Черногории и Болгарии, считает эксперт
Орджоникидзе: Россия может отозвать послов из Северной Македонии, Черногории и Болгарии