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Россия может отозвать послов из Черногории и Болгарии, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2022
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Россия может отозвать послов из Черногории и Болгарии, считает эксперт
Россия может отозвать послов из Черногории и Болгарии, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2022
Россия может отозвать послов из Черногории и Болгарии, считает эксперт
Россия может отозвать послов из Северной Македонии, Черногории и Болгарии из-за ситуации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, считает известный... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:30
2022-06-06T11:30
в мире
россия
черногория
северная македония
болгария
мария захарова
сергей лавров
сергей орджоникидзе
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия может отозвать послов из Северной Македонии, Черногории и Болгарии из-за ситуации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, считает известный российский дипломат Сергей Орджоникидзе."Я думаю, что реакция должна быть самой жесткой, потому что они препятствовали высокому должностному лицу нашего государства осуществить свои дипломатические функции. Это политический шаг антироссийской направленности", - сказал эксперт РИА Новости.Дипломат не стал прогнозировать, могут ли быть разорваны дипломатические отношения РФ с тремя странами, однако, комментируя возможность отзыва послов, сказал: "Это вполне вероятно".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ, у которого на 6-7 июня был намечен визит в Сербию.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
https://ria.ru/20220605/lavrov-1793337695.html
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в мире, россия, черногория, северная македония, болгария, мария захарова, сергей лавров, сергей орджоникидзе
11:30 06.06.2022
 
Россия может отозвать послов из Черногории и Болгарии, считает эксперт

Орджоникидзе: Россия может отозвать послов из Северной Македонии, Черногории и Болгарии

© Фото : Посольство России в Северной МакедонииЗдание посольства России в Северной Македонии
Здание посольства России в Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : Посольство России в Северной Македонии
Здание посольства России в Северной Македонии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия может отозвать послов из Северной Македонии, Черногории и Болгарии из-за ситуации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, считает известный российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
"Я думаю, что реакция должна быть самой жесткой, потому что они препятствовали высокому должностному лицу нашего государства осуществить свои дипломатические функции. Это политический шаг антироссийской направленности", - сказал эксперт РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 23:31
Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова
Дипломат не стал прогнозировать, могут ли быть разорваны дипломатические отношения РФ с тремя странами, однако, комментируя возможность отзыва послов, сказал: "Это вполне вероятно".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ, у которого на 6-7 июня был намечен визит в Сербию.
По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
 
В миреРоссияЧерногорияСеверная МакедонияБолгарияМария ЗахароваСергей ЛавровСергей Орджоникидзе
 
 
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