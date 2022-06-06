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В Липецкой области завершилась посевная, аграрии надеются на хороший урожай - РИА Новости, 06.06.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220606/posevnaya-1793416969.html
В Липецкой области завершилась посевная, аграрии надеются на хороший урожай
В Липецкой области завершилась посевная, аграрии надеются на хороший урожай - РИА Новости, 06.06.2022
В Липецкой области завершилась посевная, аграрии надеются на хороший урожай
Липецкая область завершила посевную компанию, всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами заняты около 500 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:09
2022-06-06T12:09
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Липецкая область завершила посевную компанию, всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами заняты около 500 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в этом году липецкие аграрии посеяли более 168 тысяч гектаров яровой пшеницы, 170 тысяч гектаров ячменя, свыше 78 тысяч гектаров кукурузы на зерно, более пяти тысяч гектаров гречихи.Артамонов отметил, что липецкие аграрии рассчитывают собрать хороший урожай зерновых в этом году. Большинство озимых в хорошем состоянии, что при благоприятных погодных условиях положительно скажется на результате.Глава региона отметил, что в текущем году весенний сев проходил в непростых условиях из-за сложностей с логистикой, но все трудности были оперативно решены."Виды на урожай в этом году хорошие. Мы очень рассчитываем, что будет большой урожай и что наше сельское хозяйство ещё больше укрепится, появятся дополнительные возможности вкладывать средства в обновление техники и развитие села", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
12:09 06.06.2022
 

В Липецкой области завершилась посевная, аграрии надеются на хороший урожай

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Липецкая область завершила посевную компанию, всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами заняты около 500 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в этом году липецкие аграрии посеяли более 168 тысяч гектаров яровой пшеницы, 170 тысяч гектаров ячменя, свыше 78 тысяч гектаров кукурузы на зерно, более пяти тысяч гектаров гречихи.
Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 11:57Липецкая область
Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей
Артамонов отметил, что липецкие аграрии рассчитывают собрать хороший урожай зерновых в этом году. Большинство озимых в хорошем состоянии, что при благоприятных погодных условиях положительно скажется на результате.
Глава региона отметил, что в текущем году весенний сев проходил в непростых условиях из-за сложностей с логистикой, но все трудности были оперативно решены.
"Виды на урожай в этом году хорошие. Мы очень рассчитываем, что будет большой урожай и что наше сельское хозяйство ещё больше укрепится, появятся дополнительные возможности вкладывать средства в обновление техники и развитие села", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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