https://ria.ru/20220606/posevnaya-1793416969.html

В Липецкой области завершилась посевная, аграрии надеются на хороший урожай

В Липецкой области завершилась посевная, аграрии надеются на хороший урожай - РИА Новости, 06.06.2022

В Липецкой области завершилась посевная, аграрии надеются на хороший урожай

Липецкая область завершила посевную компанию, всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами заняты около 500 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:09

2022-06-06T12:09

2022-06-06T12:09

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Липецкая область завершила посевную компанию, всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами заняты около 500 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в этом году липецкие аграрии посеяли более 168 тысяч гектаров яровой пшеницы, 170 тысяч гектаров ячменя, свыше 78 тысяч гектаров кукурузы на зерно, более пяти тысяч гектаров гречихи.Артамонов отметил, что липецкие аграрии рассчитывают собрать хороший урожай зерновых в этом году. Большинство озимых в хорошем состоянии, что при благоприятных погодных условиях положительно скажется на результате.Глава региона отметил, что в текущем году весенний сев проходил в непростых условиях из-за сложностей с логистикой, но все трудности были оперативно решены."Виды на урожай в этом году хорошие. Мы очень рассчитываем, что будет большой урожай и что наше сельское хозяйство ещё больше укрепится, появятся дополнительные возможности вкладывать средства в обновление техники и развитие села", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220603/meduchrezhdeniya-1792838589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов